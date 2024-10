Nombres prohibidos en España que no puedes ponerle a tu bebé (aunque Shakira y Laura Escanes se hayan saltado la norma)

Nombres ofensivos

Ya sea por razones religiosas (Satanás, Lucifer, Caín, Judas…), históricas (Hitler, Mussolini, Stalin…) o semánticas (Mierda, Basura, Imbécil…), si el nombre puede ofender o ser malsonante, queda descartado.

Nombres comerciales

Los fashionistas no podrán llamar a su bebé Chanel, Prada o Dior; los amantes del motor no podrán utilizar el nombre Ferrari, Porsche o Lamborghini; y los más nostálgicos no podrán usar nombres como Barbie, Furby o Max Steel.

Nombres geográficos

Ni ciudades (Roma, Milán, París…), ni países (China, Rusia, Kenia…). Los nombres de lugares no están permitidos, aunque celebridades como Laura Escanes o Shakira hayan tenido a sus hijos en España y les hayan puesto nombres así.

Nombres de celebridades

Aunque sí que puedes poner nombres como Cher, Madonna o Thalía, no puedes llamar a tu bebé con un nombre compuesto que sea el nombre y el apellido de una celebridad (es decir, Leticia Sabater como nombre, y luego un primer apellido, por ejemplo).

Otras normas

No puedes poner a tu hijo un nombre compuesto por más de dos nombres simples (aunque la aristocracia nacional se pasa esta norma por el forro, la mayoría de las veces), y tampoco puedes utilizar acrónimos (tu hijo debe ser Ignacio, no Nacho) o diminutivos (nada de Paquitas ni Miguelines). Tampoco puedes llamar a dos de tus hijos igual.