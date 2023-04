¿Es normal sentir asco al tener o pensar en las relaciones sexuales?

Durante los últimos años, cada vez se ha vuelto más habitual que se hable de las relaciones sexuales en redes sociales; y aunque no cabe duda de que esto supone un avance y puede ser de gran ayuda para muchos, hay quienes pueden llegar a sentirse como bichos raros por no sentir interés en el tema, o directamente mostrar rechazo hacia él. Una serie de tuits recientes con opiniones controvertidas sobre sexo ha sacado a la luz los casos de cientos o incluso miles de personas que se han sentido identificados con este "asco" hacia las relaciones sexuales.

En este caso, no se está hablando tanto de las personas que no quieren practicar sexo (a eso se le llama asexualidad, y no tiene nada de malo), sino de aquellos que, en ciertos momentos, sienten asco hacia la idea de tener relaciones sexuales, sobre todo si son casuales. Son muchas las personas que solo tienen interés en el sexo si se practica con una pareja por la que hayan desarollado unos sentimientos fuertes, y que sienten rechazo al escuchar que otros disfrutan de estas relaciones con personas que no conocen.

También hay quienes disfrutan en el momento de la relación sexual, pero que sienten asco al pensar en ellas más adelante. Esto también es habitual, y tiene mucho que ver con las hormonas que nuestro cuerpo genera cuando está practicando sexo. Cada persona debe vivir su sexualidad de la forma en la que le resulte más cómoda, y no obligarse a cumplir con las expectativas que ve en redes o en otras personas con las que haya hablado del tema. Si es algo que te genere rechazo, no debes sentir vergüenza por ello, ya que solo debes tenerlo cuando realmente te apetezca y con quien te apetezca.