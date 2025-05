¿Puedes tener sexo con tu pareja si tienes herpes genital?

Desde que se desarrollasen infinidad de métodos anticonceptivos orales y medicamentos pre-exposición a virus como el VIH, cada vez son menos los jóvenes que utilizan métodos de barrera durante sus relaciones sexuales, y eso ha provocado una subida en el número de personas que contraen alguna enfermedad de transmisión sexual. Apenas existe temor entre los más jóvenes a enfermedades como el herpes genital, a pesar de que tenga consecuencias importantes en el día a día de las personas. Si por alguna razón te has contagiado de herpes genital o tu pareja lo tiene, te explicamos cómo debes mantener relaciones sexuales para que no exista un contagio.

Lo primero que debe hacer una persona que practica relaciones sexuales es testearse de forma frecuente, para que la detección sea lo más temprana posible. Muchos de los contagios de herpes genital se dan porque la persona contagiadora no sabía que estaba enferma. Cuando se recibe tratamiento para la enfermedad, se reducen drásticamente las posibilidades de contagiar a otra persona. Es importante no tocar las llagas que genere el herpes, ya que pueden propagar la infección a otras zonas, como los ojos o la boca.

Aun y todo, quienes padezcan herpes genital deben tener sexo siempre con métodos de protección de barrera, incluyendo los momentos en los que se practique sexo oral. El virus del herpes no es como una gripe: persiste y genera brotes durante varios meses, a pesar de que no existan síntomas graves, como fiebre o dolor. La persona contagiada de herpes genital deberá consultar con su médico para saber a partir de qué momento podrá volver a mantener relaciones sexuales sin preservativos con su pareja. Y, por supuesto, la pareja no contagiada deberá chequearse a menudo para asegurarse de que está saludable.