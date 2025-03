Qué hacer si tu pareja te propone tener sexo con una tercera persona

¿Te interesa?

La primera pregunta que debes hacerte es si te interesa probar la experiencia de tener un trío con tu pareja. Hay muchas relaciones que los incluyen de vez en cuando en su rutina y que sobreviven sin problema, porque son un complemento a una relación que, de por sí, es perfectamente sana. Si quieres probarlo, no hay ningún problema en que lo hagas; pero, si no te interesa, jamás debes sentirte forzado/a a aceptarlo, y tu pareja no debería presionarte con ello.

Si decides probarlo, recuerda que estáis abriendo vuestra relación a personas que no conocéis tanto, y que eso puede suponer un riesgo para vuestra salud sexual. A partir de ese momento, deberéis utilizar métodos de barrera para tener relaciones sexuales, y tendréis que chequear que no tengáis ninguna ETS de vez en cuando.

¿Te incomoda?

Puede que sientas curiosidad por probarlo, pero que al mismo tiempo te genere una inseguridad con respecto a tu relación. Es importante que siempre haya mucha comunicación y que nunca hagáis algo con lo que el otro no esté de acuerdo, para evitar que surjan los celos, las discusiones y los arrepentimientos. Recuerda poner límites antes de que las cosas ocurran, y respeta los límites que ponga tu pareja.

¿Te parece inaceptable?

Si tu sensación al respecto de este tema va más allá de la incomodidad y roza directamente la indignación, entonces estamos ante un signo de incompatibilidad en vuestra relación. Si te enfada que tu pareja te haya propuesto tener un trío, es probable que tengáis formas muy distintas de pensar al respecto de lo que significa la fidelidad, y debéis trabajar para que esa diferencia entre vosotros no se convierta en una fuente de discusiones y frustración. Tienes derecho a tener tu propia opinión, pero también debes respetar que tu pareja piense de forma diferente. Llegar a un acuerdo es la clave.