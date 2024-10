¿Por qué las clases altas se visten tanto de beige y blanco?

¿Qué ves cuando miras a tu armario? ¿Qué colores predominan? ¿Sabes qué tejidos son mayoría en tus estantes? Personalmente no tengo ni idea de lo segundo, aunque sí tengo claro que hay bastante ropa oscura. Estos detalles pueden parecer una tontería de cara a nuestro día a día y, siendo sinceros, a la mayoría no le importa tanto. A quienes sí les parece muy relevante es, cómo no, a los ricachones que tienen que mostrar a cada instante que son superiores al resto. Para ello, uno de los métodos escogidos es el color de la ropa, así como el tipo de tejido predominante.

Esta lección de historia viene de una influencer argentina. Tras lanzar un meme diciendo "Te mentí no vamos a coger. Te voy a hablar sobre las implicancias históricas y simbólicas de la ropa clara como marcador de estatus en las clases altas", cumplió su amenaza y se lanzó a comentar los aspectos sociales y de lucha de clases que llevaron a que la "gente con plata" escogiera los colores claros como representantes de su escala social. Todo parte de una base teórica común: la moda permite que nos identifiquemos con un grupo, pero también que nos distingamos de otros. Encontramos aliados, pero también contrarios. Una definición por contraste.

La revolución industrial generó una serie de consecuencias que todavía hoy en día notamos. Entre ellas está el hecho de que la clase trabajadora tenía que meterse a la fábrica a hacer lo que los dueños no querían. Las manchas abundaban y no quedaba otra que llevar ropa oscura para camuflarlas mejor y poder machacar más la ropa. Por contra, los dueños no tenían que preocuparse de eso, así que llevaban el blanco para decir "Ey, yo no me tengo que preocupar de mancharme". Además, a posteriori, tener ropa blanca implica mantenerla cuidada, algo de lo que se encargaba el servicio doméstico que solo podían permitirse las clases altas.

Hoy día los colores son más fáciles de replicar y el estilo de vida ha cambiado. Llevar solo colores claros no es tan difícil, y es el tejido el que se erige como factor diferenciador. El lino real es más caro y se arruga fácil, así que se exhibe junto a los colores blancos para indicar que no llevas imitaciones. Una cosa absurda más que nos recuerda que hay algunos que siempre han tenido más, presumen de ello y siempre querrán dejarlo claro.