Qué hacer cuando terminas las prácticas: ¿cuál es el siguiente paso?

Extender las prácticas

Toda la experiencia que puedas sumar a tu CV es muy bienvenida. Muchas empresas estarán encantadas de que extiendas tu periodo de prácticas, si es que tu centro de estudios lo permite. ¡Eso sí, no dejes que se aprovechen de ti y que alarguen las cosas en exceso! Es importante hacerse valer.

Sumar experiencia

Si seguir con las prácticas no es posible, tendrás que intentar sumar experiencia en tu sector de otra manera: con jornadas parciales, trabajos en temporadas sueltas, cubriendo bajas… Todo cuenta.

Buscar un trabajo temporal

Tener unos ingresos mientras construyes tu carrera en lo que más te gusta también es importante. Si los trabajos que vas haciendo en lo tuyo no te dan lo suficiente para vivir, compleméntalos con un trabajo temporal.

Trabajar en tu CV y tu porfolio

Ve trabajando en construir un currículum y/o un porfolio que muestre todo lo que has hecho hasta ahora. ¡Aunque creas que no has hecho mucho, todas tus experiencias son valiosas!

Construir presencia en LinkedIn

Si todavía no has creado tu perfil de LinkedIn, deberías pensar en hacerlo. Te permitirá encontrar y postularte a muchas ofertas de trabajo, y quien quiera localizarte podrá hacerlo para ver cuál es tu experiencia profesional.

Lanzar la caña, por si acaso

A pesar de que tengas poca experiencia, nunca se sabe cuándo una empresa puede tener urgencia por encontrar a alguien apto para el puesto a cubrir. Preséntate a todas las oportunidades que te encajen, aunque pidan un poco más de experiencia de la que tienes.