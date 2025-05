Qué hacer si eres la persona más joven de tu oficina o empresa

Las diferencias generacionales son algo que complica mucho las relaciones entre personas, ya que el momento vital en el que se está influye mucho en la manera en la que uno se comporta. El espacio de trabajo es uno de los pocos sitios en los que debemos entrar en contacto con muchas personas de edades muy diferentes, y es importante saber relacionarse de la forma adecuada para mantener un buen ambiente. Aunque la gente joven siempre es bienvenida en una empresa para aportar frescura, a veces es complicado que consigan adaptarse a la rutina que han formado los compañeros que son más mayores que ellos. Aquí van algunos consejos que te pueden ayudar si eres la persona más joven de tu oficina o empresa.

La piel dura

Tarde o temprano alguien acabará haciendo un comentario al respecto de lo poco que sabes o lo delicado/a que eres. Puede, incluso, que surjan comentarios que hablen mal en general de toda tu generación. No dejes que te afecten, sabes perfectamente que no tienen razón: si sabes menos que ellos, es porque has vivido menos; y, aun así, seguro que hay muchos aspectos de tu trabajo en los que te apañas mucho mejor que ellos gracias a tu juventud.

Siempre por encima

Nunca te dejes arrastrar por comentarios malintencionados ni entres en discusiones tontas: muchos tratarán de hundirte porque, como eres joven, te ven como una víctima fácil. Mantén la cabeza bien alta y no te rebajes a su nivel, ya que el tiempo pondrá a todo el mundo en su lugar.

Enseña con amabilidad

Seguro que habrá momentos en los que te pedirán ayuda, porque como persona joven tendrás más soltura con muchas herramientas, sobre todo digitales. Ten cuidado con la forma en la que enseñas a los mayores, ya que tus comentarios pueden hacerles daño. Ve con una sonrisa y explica lo que tengas que contar con un tono amable, y libre de juicios.

Un rayo de sol

Las personas mayores que tú llevan muchos más años trabajando y, habitualmente, están más quemadas que tú. Si eres capaz de aportar un poco de positividad e ilusión al ambiente, todos tus compañeros se sentirán mejor y te percibirán como un añadido positivo a la oficina o empresa. Aunque algunos días cueste, trata de ser la persona más positiva de tu equipo.