Qué hacer si te están haciendo bullying a ti o a un compañero de clase

Por mucho que el regreso a las clases pueda ser emocionante por muchas razones, cada vez son más las personas que sienten ansiedad al pensar en volver a un entorno en el que no se sienten seguras. La adolescencia es una etapa muy complicada en la que se es muy sensible al entorno social que te rodea, y sufrir acoso escolar o bullying puede afectar gravemente a tu salud mental. Si estás sufriendo acoso, o has visto que alguien de tu entorno puede estar sufriéndolo, actúa cuanto antes y sigue estos pasos.

Avisa a una autoridad en la que confíes

Aunque lo más habitual es avisar a los padres o tutores legales, hay quienes sienten miedo o no reciben la atención adecuada en el entorno familiar. Si no crees que alguien de tu hogar pueda gestionar la situación como debe ser, recurre a un profesor con el que tengas más confianza (en principio debería ser tu tutor, pero todos los profesores están ahí para ayudarte). Si esta opción sigue sin parecerte viable o no funciona, recurre a la dirección del colegio o, en última instancia, a la policía. Ninguna opción es demasiado dramática cuando se trata de tu seguridad.

Guarda pruebas de lo que ocurra

Si el acoso está ocurriendo vía Internet, guarda capturas de todo lo que se te envíe, ya que te servirá para tener pruebas contra tus acosadores. Si sucede en persona, toma nota de lo ocurrido y recuerda si había algún testigo cerca.

Protege tu seguridad

Trata de no ir al clase o volver de ella sin compañía; si puede acompañarte alguien, mucho mejor. Pide permiso para utilizar una puerta diferente o salir y entrar unos minutos antes o después, para evitar encontrarte con las personas que te acosan. Cuantas más dificultades pongas, más pereza sentirán y antes se olvidarán de ti. Recuerda llevar un teléfono contigo para poder avisar a quien sea necesario en caso de emergencia, y no dudes en pedir ayuda a quienes pasen cerca si no queda otra opción.

Si eres testigo de bullying

Como testigo, puedes hacer mucho más que la víctima para evitar su sufrimiento. Explica lo que ocurre a los profesores y responsables del colegio, y trata de intervenir (en grupo, a ser posible) para hablar con la persona que acosa, y que pare. Si ves que el compañero al que hacen bullying no actúa, habla con él y ayúdale en lo que necesite.