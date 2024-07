Qué significa soñar que intentas gritar o hablar y no puedes

Hay ciertos tipos de sueños que son comunes a la mayoría de las personas, y todos aquellos que tienen que ver con intentar cosas que no se pueden lograr son de los más habituales: tener que hacer un examen imposible, querer correr y que tus piernas no te respondan, ser incapaz de respirar… Son experiencias muy estresantes que suelen acabar en pesadillas y que pueden estropear una tranquila noche de sueño. Entre este tipo de sueños, aquel que tiene que ver con intentar hablar o gritar y ser incapaz de hacerlo es uno de los más frustrantes, y si se repite a menudo puede empezar a suponer un problema para la persona que los sufre. Hoy te explicamos qué puede significar este sueño y de qué manera podrías evitar que se repitiese.

Si sueñas frecuentemente que intentas hablar o gritar y no puedes hacerlo, existe una gran probabilidad de que estés en un momento de tu vida en el que notas que no tienes el control sobre las cosas que te pasan. Quizá estés estudiando algo que no te acaba de convencer, o el puesto de trabajo en el que estás te produce malestar, o estás dentro de relaciones personales que no te satisfacen y de las que no sabes cómo salir. Sea como sea, lo importante es que hagas un ejercicio de reflexión y observes aquellos aspectos de tu vida que te están haciendo sentir mal, ya que son esos sentimientos ahogados los que se están manifestando en tus sueños.

Por otro lado, estos sueños en los que no puedes hablar o gritar pueden tener un significado más literal: hay algo que sientes que no puedes contar, o estás en una situación en la que crees que no puedes expresar tus ideas o, sobre todo, tus emociones. Convertirse en una persona capaz de expresarse siempre y con asertividad es una carrera de fondo, pero una vez lo logres, todo marchará mucho mejor en tu vida.