El sexo y las relaciones a distancia: ¿es posible que una pareja sobreviva sin él?

La importancia del sexo dentro de una relación depende, por supuesto, de cada pareja; pero lo que no se puede negar es que, para la mayoría de personas, es necesario que una pareja tenga ese tipo de intimidad de forma relativamente habitual. Quienes entran en una relación a distancia tienen el hándicap de que no pueden compartir mucho tiempo juntos, y un intercambio de tuits virales ha puesto el foco en el papel que juega la falta de sexo dentro del fracaso de este tipo de relaciones.

Por un lado, están quienes opinan que la escasez de relaciones sexuales es la principal causa de que las relaciones a distancia no funcionen. Estas personas son, por supuesto, las que valoran especialmente la cantidad de sexo que se tiene para evaluar la satisfacción con tu pareja. Pero, por otro, están quienes apuntan más a la carencia de contacto en persona (en general, y no al sexo en particular) para explicar por qué muchas de estas parejas fracasan.

Por último, están quienes opinan que estos dos puntos de vista demuestran poca fuerza de voluntad. Estas personas señalan que el amor que se siente por la otra persona, si es sincero, siempre es suficiente para que una relación a distancia perdure, ya que este sentimiento está por encima del contacto físico que se pueda tener con alguien.

Si algo ha dejado claro esta discusión, es que el éxito de una relación a distancia depende más de la ideología de cada miembro de la pareja que del compromiso que estos puedan adquirir. Antes de embarcarse en una aventura así, es importante tener claro qué es lo que más se valora y se necesita de una relación, ya que no habrá amor que pueda perdurar si la distancia le arrebata aquello que más le importa.