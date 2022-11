¿Ver porno cuenta como poner los cuernos? Un debate viral en Twitter

La infidelidad es un concepto abstracto, y como tal, está expuesto a las interpretaciones que cada persona quiera hacer de ella. Siempre que exista un acuerdo sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, cada pareja puede tener su propia manera de entender lo que son los cuernos, desde las parejas más abiertas al hermetismo más absoluto. Aun así, la posibilidad de que ver porno sea interpretado como una infidelidad ha generado un gran debate en Twitter, y poco a poco el asunto se ha hecho totalmente viral.

En primer lugar, es evidente que se deben respetar los límites que cada persona quiera poner dentro de sus relaciones. Cuando dos personas empiezan a quedar y se comprueba que no hay compatibilidad en algún aspecto importante, se termina la relación y no hay más problema. Si tu pareja te ha expresado que no quiere que veas pornografía y te pilla viéndola, está en su pleno derecho a romper contigo y a llamar a lo ocurrido 'infidelidad'.

Por supuesto, tampoco se trata de actuar como dictadores: es importante que, si quieres poner un límite a tu pareja, le expliques por qué piensas que no debe hacer eso y la forma en la que te sentirías si lo hiciese. Comprender tu punto de vista le ayudará a dar contexto a tu petición, y es probable que esté mucho más dispuesta a cumplirla. Trata de explicar las cosas con calma y de no juzgar a la otra persona mientras emites tus opiniones, ya que lo más seguro es que la hagas sentir mal. La comunicación dentro de una relación se puede llevar a cabo de forma asertiva y sin herir los sentimientos de los demás; pero eso sí, teniendo claro dónde están tus límites. No importa si se trata de ver porno o de cualquier otro asunto: todo se puede dialogar.