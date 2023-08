Vuelve Mercurio retrógrado: hasta cuándo durará este periodo de mala suerte

La astrología es una disciplina con cada vez más seguidores, sobre todo desde que las redes sociales la convirtieron en una categoría de contenido fácil de distribuir. Es probable que Mercurio retrógrado sea una de los fenómenos más conocidos de la astrología, y son cientos de miles las personas que creen fervientemente en que estas épocas del año son de lo más peligrosas. Hoy te contamos de qué forma puede afectar Mercurio retrógrado a tu vida, y qué podrías hacer para evitar que las próximas semanas sean un absoluto caos.

Mercurio retrógrado ocurre cuando, desde la perspectiva de la Tierra, parece que este planeta vaya hacia atrás. Es solo una ilusión óptica, pero para los antiguos astrólogos fue algo tan alarmante que no dudaron en calificarlo como un periodo de mal augurio. En la actualidad, está muy relacionado con planes importantes que salen mal: viajes en los que los vuelos se cancelan, contratos que no se cierran de forma satisfactoria, fallos tecnológicos que afectan a toda una empresa… En general, cosas que, aunque no son muy graves, fastidian muchísimo a quienes les ocurren.

Lo mejor que se puede hacer durante estas semanas (si es que decides creer que realmente es un periodo lleno de peligros) es ser todo lo precavido posible y no meterse en proyectos arriesgados. Si estabas pensando en empezar una nueva etapa profesional, mejor retrásalo un poquito, hasta que las energías cósmicas vuelvan a estar en su lugar el 15 de septiembre. Pero tampoco te despistes mucho, ya que en apenas tres meses volverá a ocurrir este fenómeno, del próximo 13 de diciembre al 2 de enero de 2024. Parece que tendremos unas Navidades moviditas.

También es importante recordar que puede haber muchos problemas de comunicación entre las personas durante Mercurio retrógrado: evita hablar de temas importantes por WhatsApp, y si tienes que discutir con alguien, enfréntate al debate con mucha calma y tratando de evitar los mensajes que se puedan malinterpretar.