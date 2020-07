Bryce Hall y Addison Rae confirman su romance

No hay que ser un genio del amor para darse cuenta de que algo había entre Bryce Hall y Addison Rae. Los dos populares tiktokers comenzaron a aparecer juntos en sus respectivos canales de la plataforma musical hace poco menos de un año. Ayer, en un podcast, él hizo buenas las sospechas.

Addison estrenó precisamente programa de ese tipo hace solo dos días con su madre, y Hall ha utilizado el mismo sistema a la hora de aclarar bastante el asunto que hay entre ambos. Fue precisamente el destacado miembro de TikTok quien empezó a lanzar mensajes públicos en redes a su compañera bailonga, añadiendo gasolina a los fuegos de los rumores.

A pesar de ello, Addison puso freno a los mismos rumores en una entrevista con el youtuber Jeff Wittek hace poco más de un mes, donde dijo claramente su situación sentimental en aquel momento "estoy soltera".

Aunque ambos negaban estar saliendo, fueron vistos juntos muy a menudo en el 'mundo real', y tras esos innegables encuentros comenzaron a publicar, de nuevo, tiktoks juntos. La pregunta entonces parecía clara: ¿están saliendo o qué?

Pues aunque todavía se resisten a la etiqueta de novios, Bryce ha acabado confesando que sí, que están saliendo... más o menos. Lo hizo durante el podcast de FaZe Banks, el artista musical que además es fundador y propietario del equipo de esports FaZe Clan. En el episodio grabado el 22 de julio de 'Mom's Basement', el presentador le preguntó si estaba comprometido.

"No estoy saliendo con nadie. Estoy soltero pero... venga, quieres que lo diga. Estoy viéndome con Addison". Y para ser un poco más concreto, añade: "He madurado un poco, ya no voy por ahí picoteando sin más. Me he puesto un poco serio. Un poco mucho".

Entre risas y con la vergüencita típica de esos que dicen que no pero en realidad sí, Bryce dice que ahora mismo Rae y él están "probando a ver qué tal". Y explica las razones: "Estábamos superocupados, y después llegó la cuarentena. Entonces estábamos menos ocupados y bueno, pues eso".

Para dar un poco de misterio al asunto dice que "Es difícil encontrar a alguien, y más en Los Ángeles", obviando que la población de la ciudad californiana es de cuatro millones de habitantes solo en el área metropolitana.

Es verdad que la respuesta de Hall es confusa, pero deja bastante claro que está saliendo con Rae. El shippeo tiene hasta nombre: Braddison, y da la razón a todos aquellos que pensaban que estaban juntos. Tampoco es una deducción brillante, todo hay que decirlo.