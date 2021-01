¿Qué va a pasar con Egoland?

El sector español de los streamings ha ido históricamente un ir y venir de modas. Karmaland apretó muy fuerte para ir desinflándose, le siguieron copias especializadas (Calvaland, Cutreland) que dieron paso a Fall Guys, la grandísima revolución hasta Among Us, y los impostores acabaron dando paso a Rust con Egoland.

Anunciado a bombo y platillo por ElRubius, la cabeza pensante que en realidad está detrás de todo esto es Alexby. Tal fue el titánico esfuerzo y el subidón en visitas que tuvo Rust, que hasta los creadores del juego le dieron personalmente las gracias por revitalizar el título con el que Lolito dio sus primeros pasos como youtuber.

Sin embargo, puede que no esté en su mejor momento de ánimo. "Lo he pagado todo de mi bolsillo y no he recibido nada a cambio", decía en relación a la última polémica machista, protagonizada por Tense, que ha salpicado el mundo del stream. Y no están las cosas para jugar con el tema...

El youtuber madrileño perdió los nervios frente a su audiencia por eso de que le pidieran explicaciones como administrador del servidor. Con mucha lógica, Alex derivó la responsabilidad de las palabras a cada uno de los participantes, y pidió airadamente a los haters que le dejaran en paz.

En realidad nada nuevo, porque con las rencillas entre Rubius, TheGrefg y el bueno de Ibai quitándole hierro, el creador de Egoland llegó a la conclusión de que no era una serie que tuviera mucha vida por delante. "La serie no va a durar mucho", dijo evidentemente disgustado entonces, "no quiero que muera como Karmaland, y si es por mí la cierro ya".

Las palabras más recientes sobre Egoland llegan ni más ni menos que de Ibai. Durante su stream de los nuevos fichajes pareció descartar eso de participar otra vez en la serie de Rust, achacándolo a la mala fama que ha acumulado estos días. Quizá la puntilla que le faltaba para que eche el cierre definitivo.