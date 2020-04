El estado de la relación entre Paula Gonu y Álex Chiner es todo un misterio. Después de haber estado durante más de seis años juntos y proclamando su amor ideal a través de sus redes sociales, ahora ambos llevan con la más absoluta discreción esta nueva etapa.

Por este motivo, las Personas Guapas que han vivido su romance están atentas a cada uno de los movimientos de la ex pareja de influencers para ver si consiguen descifrar algo.

Hace un par de semanas, Álex Chiner contestaba a unas seguidoras que le preguntaban en los comentarios de Instagram por qué estaba Coco con él y no en casa de Paula durante la cuarentena, dando lugar a una disputa por a quién le pertenecía la custodia.

Gonu no suele entrar al trapo a este tipo de comentarios. Después de confesar que Álex y ella no estaban pasando por un buen momento, la influencer dejó claro a sus seguidores que no se sentía cómoda cuando le preguntaban por su relación. Desde entonces, Paula Gonu comparte menos ámbitos de su vida privada o, al menos, no de la misma manera en la que lo hacía antes.

Sin embargo, hay momentos en los que uno baja la guardia y ya sabemos lo que a Gonu le gusta un buen trolleo por lo que no ha podido evitar compartir esta observación de una usuaria de Twitter en la que parece que Álex Chiner está mandando a Paula Gonu a la llorería.

La tuitera @FatimaRodre ha decidido compartir un detalle curioso de su ‘time line’ donde aparece un tweet de Paula Gonu seguido de uno de Álex Chiner donde parece que le está respondiendo a su ex: “¿Me ha hecho gracia? Me ha hecho gracia”, escribía junto a las menciones de ambos.

Paula comentaba ‘No es fácil dejar de querer pero sí dejar de insistir’, lo que podría ser una indirecta hacia Chiner o una reflexión sobre los motivos de terminar su relación. Mientras que horas antes, Álex escribía ‘A tuitear se viene llorado de casa’, lo que parece una respuesta a esos ‘lamentos’ de ‘Gonu’.

A pesar de haberlo publicado con seis horas de diferencia (lo que evidencia que los tweets no están relacionados), ambos no han podido evitar la tentación y le han hecho retuit a esta graciosa coincidencia.