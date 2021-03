¿Se han casado Gigi Hadid y Zayn Malik? Esta es la pregunta que muchos seguidores de la pareja se hacen después de la polémica que ha surgido en redes sociales.

Todo ha surgido a raíz de una equivocación que ha tenido en un directo en Patreon la cantautora Ingrid Michaelson donde ha hablado de su colaboración con Zayn Malik en el tema 'To Begin Again', que publicó hace tan solo una semana: "Zayn nunca hace nada que no quiera hacer, y que haya hecho esta canción es muy halagador. Es una persona muy reservada y ahora está casado y tiene un bebé, así que simplemente hace lo que quiere", comentaba en el directo.

Este inocente comentario ha comenzado a expandirse por las redes sociales hasta el punto de convertir el hashtag #Zaynmarried en trending topic. Los fans del ex integrante de One Direction han empezado a elucubrar sobre una posible boda en secreto y a reaccionar al rumor de diferentes maneras: unos usuarios se alegraban por su ídolo y por la modelo Gigi Hadid, con quien acaba de tener a su primera hija, ya que se les ve muy felices y enamorados. Mientras que otros han comenzado a llorar porque su crush habría dejado de estar disponible.

Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, todo se trataba de una equivocación de Michaelson, que ha tenido que salir a dar explicaciones a través de sus redes sociales. La compositora daba por hecho que la pareja había contraído matrimonio y no era consciente de la repercusión que podían tener sus palabras: "Dije que estaba trabajando con Zayn y mencioné que estaba casado y no está casado, fue un error, lo siento mucho. No me di cuenta, no vivo en este mundo, así que el nivel de fama me hace admirar verdaderamente a Zayn y a todos los que tienen que vivir con ello".

Ingrid Michaelson no da crédito a la montaña que se ha formado a raíz de un grano de arena y ha pedido disculpas a Zayn Malik y a Gigi Hadid: "Así que eso es todo, mis disculpas a Zayn y Gigi por si algo de esto os ha molestado, no era mi intención".