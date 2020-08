La incómoda reacción de Charli D'Amelio al descubrir que han empapelado su habitación con fotos de Chase Hudson

Nadie se libra de las bromas de Thomas Petrou. Ni siquiera la angelical Charli D'Amelio. El manager de The Hype House ha escogido a la estrella de TikTok como su última víctima y para ello se ha presentado nada más y nada menos que en su casa con cientos de fotos de Chase Hudson.

Pero la cosa no queda ahí sino que el mismísimo LilHuddy lo ha ayudado a empapelar la habitación de su ex novia, al igual que hace tres meses se lo hicieron a él: "Me sentí incómodo en mi propia habitación", reconoce el tiktoker. "Odio mirar fotos de mí mismo", continúa diciendo. "Pero si te pasas todo el tiempo delante del espejo" le comentan, a lo que responde que "por lo menos no es la misma cara cientos de veces".

Mientras se encuentran pegando la cara de Chase por todas las paredes, aparece Marc, el padre de las hermanas D'Amelio. Petrou le pregunta que qué opina sobre lo que están haciendo y el patriarca contesta que le cae bien Chase pero que es excesivo.

Chase espera a que Charli llegue tumbado en la cama y comenta con ironía que "es su sueño" y que "le va a encantar".

Cuando Charli entra en su habitación se lleva un susto de muerte y le da la risa, ya que no se esperaba para nada que hubiera tanta gente metida allí. Y muchísimo menos que la cara de su ex novio estuviera repetida cientos de veces por las paredes hasta en forma de corazón y bajo la tapa del inodoro: "Os odio, Thomas, ¿por qué?", ha sido su reacción. "Fuera de aquí", dice cuando ve a Chase tumbado sobre su cama.

La joven de 16 años ha comenzado a pisotear algunas de las fotos que se encontraban en el suelo ante la risa de sus amigos y la indignación de Chase. "No me esperaba esto, no estaba preparada. Me encanta que Thomas se presente en mi casa con fotos de mi ex novio", ha dicho con una sonrisa falsa.

"Espero que te guste, colega", le dice Chase mientras la abraza por la espalda creando un momento de lo más incómodo para Charli.

Chase Hudson ya sufrió por lo mismo a mediados de mayo después de que lo recogieran de aeropuerto. Charli y Dixie fueron testigos a través de videollamada y opinaron que se trataba de algo "muy maligno".

A Thomas le encanta trollear y más si hay salseo de por medio. Como, por ejemplo, cuando empapeló el coche de Addison Rae con fotos de Bryce Hall.