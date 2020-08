Josh Richards perdona a Chase Hudson pero no olvida lo que hizo con Nessa Barrett

Josh Richards se ha pronunciado sobre el drama con Chase Hudson, el beef más sonado de TikTok. El cantante y tiktoker ha reconocido que quiere perdonar a Lil Huddy pero que no va a olvidar lo que hizo.

El motivo por el que Richards está dolido es que Chase Hudson, al que consideraba su amigo, tonteó por mensaje privado con Nessa Barrett. Richards salía con Nessa en esos momentos mientras que Hudson había comenzado su relación con Charli D'Amelio.

El drama no acaba aquí. Richards le dedicó una canción para que supiera lo mucho que le había afectado. Desde entonces su relación no ha sido muy buena, dando lugar a bandos diferentes. Hace un mes se hizo público que Nessa Barrett y Chase Hudson se besaron (estando ambos solteros), una polémica noticia que reavivó los malos rollos entre las casas más importantes de TikTok y que provocó que Charli D'Amelio dejara de seguir en redes a Lil Huddy.

Ahora parece que Josh Richards quiere pasar página de este asunto y en una entrevista para ET Online ha afirmado que perdona pero no olvida: "He tratado de tomar nota de que lo perdonaré, pero no voy a olvidar necesariamente lo que ha hecho. No tiene sentido mantener eso alrededor. Por eso no hicimos la segunda parte de 'Still Softish', es sólo que se prolonga".

Después de todas las movidas que han ido ocurriendo alrededor de este tema, Chase y Josh han hablado para aclarar las cosas: "Creo que ambos aprendimos la lección en todo esto y quiero decir, estamos creciendo. Todavía estamos pasando por esa etapa y creo que ya la hemos superado y hemos madurado".

Josh Richards ha sido uno de los primeros creadores de contenido que se ha mudado a Triller junto a Griffin Johnson, la nueva app que pretende hacerle sombra a TikTok. Ante la posible prohibición en Estados Unidos de la aplicación china, Richards ha declarado que no tiene ningún inconveniente en que Chase Hudson se una a Triller ya que quiere ver a todos sus compañeros seguros y con una app.

Nessa y Josh siguen manteniendo su relación de amistad, quedando juntos y haciendo vídeos, pero tal y como ha declarado a ET Online no tiene en mente volver a tener una relación de pareja, ya que opina que no es el momento adecuado para salir formalmente debido a sus compromisos profesionales.