Kim Kardashian piensa que Addison Rae y su hermana Kourtney podrían ser algo más que amigas

Kim Kardashian tiene dudas sobre la naturaleza de la amistad de su hermana Kourtney Kardashian y Addison Rae. La ex mujer de Kanye West ha cuestionado esta relación en el último capítulo de su reality show 'Keeping Up With The Kardashians'.

En esta entrega aparece por primera vez la tiktokera integrada en este 'Klan' familiar. Kourtney la presenta al público y aparecen algunas imágenes en las que se las puede ver juntas disfrutando, por ejemplo, de un baño en la piscina.

Kim Kardashian ha comentado que le parece extraño que su hermana Kourtney pase tanto tiempo con Rae, ya que no es algo que haga de la misma manera con el resto de sus amigas, por lo que sospecha que podría haber algo más. La futura abogada ha querido llegar hasta el fondo del asunto y ha realizado una labor de investigación invitando a la tiktoker a su casa sin que su amiga esté presente.

En esta encerrona, las Kardashian le han confesado a Addison sus sospechas, apoyadas por Scott Disick, el ex de Kourtney, que también piensa que la madre de sus hijos pueda tener un lío con esta influencer 20 años más joven que ella.

Addison Rae lo ha negado todo, sin embargo, Kim no se ha quedado del todo convencida, por lo que ha decidido ir un paso más allá. Ha sido entonces cuando le ha preguntado a su sobrino Mason Dash Disick (el hijo mayor de Kourtney y fan de Addison Rae) en qué habitación duerme la joven cuando se queda en su casa. El chico ha respondido que lo hacen en la cama de su madre y que duermen juntas, lo que ha avivado todo tipo de teorías.

Kourtney está saliendo con el baterista Travis Barker pero ¿habrán tenido algo antes Addison Rae y ella o serán simplemente muy buenas amigas?