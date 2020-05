La polémica está servida. Lana del Rey ha anunciado en un extenso comunicado (a modo de reflexión) que el próximo 5 de septiembre saldrá a la luz su nuevo disco, además de un par de libros de poesía. Sin embargo, para ir preparando el terreno al posible aluvión de críticas que le pueda caer por las temáticas que aborden sus canciones, la cantante de 'Born to die' ha pedido que la dejen explorar libremente al igual que pueden hacer otras grandes artistas:

"Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Khlani y Nicky Minaj y Beyoncé han tenido el número uno con canciones sobre ser sexy, no llevar ropa, follar, engañar, etc ¿Puedo por favor volver a cantar sobre ser una más, sentirme bella estando enamorada aunque la relación no sea perfecta, o bailar por dinero, o lo que quiera, sin ser crucificada o decir que estoy 'glamurizando' el abuso?"

Lana del Rey ha estallado diciendo que está "harta" de que digan que colorea el abuso cuando, según dice, tan sólo se trata de "una persona glamurosa que canta sobre realidades de lo que todos estamos viendo que son relaciones emocionalmente abusivas muy frecuentes en todo el mundo".

La cantante confiesa que le parece "patético" que a lo largo de estos diez años de carrera musical hayan comentado que sus letras hacen "retroceder a las mujeres cien años". Según reconoce, su "pequeña exploración lírica" se basa en detallar los roles "a veces sumisos o pasivos" de sus relaciones.

Lana del Rey ha sido firme y ha querido dejar muy claro que no es feminista, pero que considera que las mujeres que piensan como ella deben tener un hueco en el feminismo: "Que esto quede claro, no soy feminista, pero tiene que haber un lugar en el feminismo para las mujeres que se ven y actúan como yo, el tipo de mujer que dice no pero los hombres escuchan sí, el tipo de mujeres que son programadas sin piedad por ser sus seres auténticos y delicados, el tipo de mujeres a las que las mujeres más fuertes o los hombres que odian a las mujeres les quitan sus propias historias y voces".

La artista denuncia que muchas mujeres pasan por el mismo tipo de relaciones que ella y que lo afrontan con honestidad y optimismo: "He sido honesta y optimista sobre las relaciones desafiantes que he tenido. ¡Última hora! Así es como es para muchas mujeres. Y eso me sorprende tristemente mi experiencia hasta el momento en que se hicieron esos discos. Así que sólo quiero decir que han sido diez largos años de críticas de mierda hasta hace poco y he aprendido mucho de ellas".

A pesar de todas estas críticas, Lana saca una conclusión positiva y es que considera que ha allanado "el camino para que otras mujeres dejen de poner una cara feliz y puedan decir lo que quieran en su música":

"A diferencia de mi experiencia, en la que, si incluso expresé una nota de tristeza en mis dos primeros discos, me consideraron literalmente histérica, como si fueran los años 20".