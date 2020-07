Laura Escanes y el bajón del influencer: "Tanto postureo agota"

La noche del domingo dejó una cara muy poco habitual de Laura Escanes en redes. La normalmente alegre y feliz influencer regresaba de unos días de vacaciones en Menorca, y soltaba unas reflexiones que asustaron un poco a su millón y medio de seguidores.

"Llevo unos días un poco pensativa, por así decirlo", dijo en Stories. "En algún momento reflexionaré sobre esto, ya os lo contaré. Pero todo esto de las redes... no sé, a veces no me siento cómoda. Querer hacer las cosas bien y no saber si lo consigues".

Sonaba a crisis existencial de un estilo de vida que, desde luego, no es idóneo para todo tipo de personas. Añadía que echaba de menos a sus amigas (entre las cuales está Paula Gonu), que en ocasiones "se le va la pinza" y que en general, siente un agobio esporádico.

Las declaraciones desataron un aluvión de comentarios de apoyo, que venían tanto de amistades como de completos desconocidos, y anoche dio las gracias por ello. "No cuento esto para que me consoléis, pero muchas gracias. Lo cuento porque se me pasa por la cabeza, y no todo son días buenos".

La intención de Laura es "normalizar que todos podemos tener días malos y no por eso significa que nuestra vida sea desastrosa". Y añade unas frases que quedarán en el recuerdo: "Tanto Instagram, tanto postureo, agobia un poco".

Todo lo dice en un tono relajado, y reconoce "ser la primera en compartir momentos felices y fotos bonitas", si bien aclara que puede dar una imagen irreal de cómo es la vida de los influencers top. "Tenemos esa presión de tener que estar bien, de tener que sacar contenido siempre, y es una presión que nos metemos nosotros mismos".

Escanes continúa con sus reflexiones achacándolo todo a un simple momento de bajona, nada preocupante y nada que la vaya a apartar de la red social que la ha lanzado a la fama. Al menos por ahora.