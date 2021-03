Marina Riverss revela el motivo por el que no ha viajado a Cancún: "Supongo que ya no soy parte del 'Team'"

Polémica en TikTok. Como habrás podido comprobar en redes sociales, Marruyt, Fernando Coslada, Claudia García y el resto de integrantes del 'Team' de TikTok están de viaje en Cancún. Sin embargo, algunos de sus seguidores han echad en falta a uno de sus componentes estrella: Marina Riverss.

Después de la avalancha de comentarios que ha recibido donde le preguntan el motivo de su ausencia, la influencer ha decidido pronunciarse en redes sociales y hacer pública toda la polémica que hay detrás.

A pesar de que en un principio Riverss ha asegurado que no quería mojarse, ha terminado contando su versión de los hechos: "Se han embarcado en un proyecto en el que no han querido contar conmigo, así que por desgracia supongo que ya no soy parte del team". La joven les ha querido desear todo lo mejor tanto a nivel personal como profesional a sus ex compañeros para zanjar el tema.

Sin embargo, los tiktokers que se encuentran de viaje de trabajo en Cancún, han arremetido contra Marina explicando que sí que se lo habían comunicado y que no debería haber hecho este asunto público.

Aquí ha sido cuando Marina Riverss ha decidido grabar tres vídeos más para contar con detalle la situación que ha vivido y por la que está muy dolida: "Viendo que todos están en contra de mi me veo en la obligación de hablar: Muchos decís en vuestros vídeos que no habéis hecho nada público. Lo hizo público 'El local' primero echándome y luego haciendo un comunicado que distaba bastante de la verdad y de la realidad". 'El local' es el centro de operaciones del 'Team' donde crean contenido como vídeos para YouTube o podcasts.

Según Riverss sus amigos le contaron que estaban planeando un viaje a México, que ella preguntó si podía ir hasta poniendo dinero de su bolsillo pero que recibió una respuesta negativa por parte del representante de sus compañeros. Después de esto, Ruru le fijo que no sabía si finalmente el viaje iba a salir y se crearon un grupo aparte para hablar sobre el tema.

Además, Marina ha mostrado una captura de pantalla del grupo que comparten en la que se puede ver cómo les pregunta si quedan el viernes y cómo sus compañeros la dejan en visto. La influencer no obtuvo respuesta porque ninguno de los integrantes se encontraba en España debido a su viaje a México. Riverss asegura que no sabía que se encontraban allí y que se ha enterado a través de Instagram Stories: "Ahí fue cuando entendí que no me queríais en vuestra vida ni a vuestro lado".

Marina Riverss ha querido también mandarle un mensaje a Claudia García: "Y a ti Claudia que tanto dices que me quieres y me aprecias, te mandé un audio con un ataque de ansiedad que ni siquiera me has escuchado ni contestado. Ninguno de vosotros me habéis preguntado como estoy cuando me habéis visto llorando por esto", ha comentado la influencer con la voz quebrada.