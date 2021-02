El motivo por el que Josuha Bassett ha eliminado la canción con Sabrina Carpenter de su EP

Joshua Bassett quiere demostrar que es algo más que el nuevo Troy Bolton. El cantante y actor de 'High School Musica: The Musical: The Series' ha realizado unas declaraciones para la revista Billboard en las que confiesa que quiere que se le valore por su trayectoria profesional y no por todo el salseo que se ha generado a su alrededor.

Bassett está a punto de publicar su primer EP, que verá la luz el próximo día 12 de marzo, y ya ha tenido que lidiar con alguna que otra polémica sobre su vida sentimental. Todo empezó cuando su ex novia y compañera de serie, Olivia Rodrigo, publicó su exitoso tema 'Drivers License' que supuestamente está basado en su ruptura y donde podría hacer referencia a Sabrina Carpenter cuando menciona a una chica rubia.

El joven publicó justo una semana después 'Lie, lie, lie', que parecía una clara respuesta a todo lo que dice Rodrigo sobre él en su tema. Otra semana después llegó la respuesta de Carpenter también en forma de canción, 'Skin'.

La artista y novia Bassett, afirmó para la revista US Magazine que habían compuesto un tema juntos y que este se incluiría en el nuevo proyecto del cantante: "Es una colaboración que guardo muy cerca de mi corazón y con la que estoy entusiasmada, y la hicimos hace un tiempo ya".

Esta canción se titula 'We Both Know' y estaba previsto que se incluyera en el tracklsit del EP, compuesto por seis canciones. Sin embargo, y para sorpresa de sus fans, la ha sustituido 'Telling Myself', una canción que según Basset le ha contado a Billboard tiene "un aire a Adele con la producción".

En cuanto al motivo por el que el joven ha eliminado esta canción de su proyecto, habla claro: "Fue una conversación muy mutua sobre lo que es mejor ahora mismo para todos y toda esta situación. No quería que mi EP se viera eclipsado por alguna otra narración que la gente estaba tratando de hacer. Realmente quiero que la atención se centre en el arte en lugar de en algunas de las habladurías y charlas. No deberías vivir para complacer a todo el mundo, pero al mismo tiempo, hay formas de ser sensible a las situaciones en las que quizás ('We Both Know') tenga una mejor oportunidad en un momento diferente".