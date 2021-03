Paula Gonu da datos sobre el chico con el que se está viendo

Paula Gonu está saliendo con un chico. Así lo ha revelado "en exclusiva" en el canal de Twitch de su amigo Werlyb. La influencer se ha pasado por el stream de Werlyb para hablar sobre tácticas para ligar y ha confesado que se está viendo con una nueva persona.

La joven catalana ha reconocido que dar este paso ha formado parte de un proceso y es que desde que se quedó soltera, después de su ruptura con Álex Chiner hace dos años, ha aprendido muchas cosas "que sabes pero no pones en práctica": "Estamos super poco acostumbrados a decir lo que pensamos y pedir lo que queremos", ha dicho la influencer.

Paula Gonu considera que deberíamos pedir lo que necesitemos en ese momento, ya sea más espacio o dar un paso más en serio: "Entre decirlo y que salga mal y no decirlo es lo mismo", opina Gonu. "Lo que pasa es que tenemos mucho miedo al rechazo".

La identidad del misterioso ligue se desconoce por le momento aunque algunos de los seguidores de la influencer la shippean con Werlyb, ya que consideran que hacen muy buena pareja. "El chico con le que estoy quedando ahora, fui yo detrás de él. Creo que es la primera vez en mi vida que voy detrás de un tío", ha reconocido Paula Gonu sobre el nuevo chico con el que se está viendo.

Además, Paula Gonu ha hablado también de lo que le pasó hace unos meses con un chico que le gustaba, que no ha aclarado si se trata del mismo: "Le decía hace unos meses a un amigo super ligón que me gustaba un tío pero que el tío se pensaba que no le hacía caso. Él lo había intentado y le di la negativa, entonces lo ha dejado de intentar". Al rechazarlo, "porque en ese momento no quería nada", el chico dejó de tirarle la caña, por lo que su amigo le recomendó que fuera ella la que diera el primer paso, ya que en su opinión, los hombres ven atractivo que sea la chica la que se lance.

Gonu dice que se ha dado cuenta que "mola más ahorrar tiempo". Según la influencer se nota cuando puedes tener posibilidades por ambas partes, por lo que en lugar de perder el tiempo tonteando por stories y mandando indirectas considera que lo mejor es ir al grano: "Podríais llevar follando un año o darte cuenta antes de que no te gusta".