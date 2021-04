Paula Gonu supera su ruptura con Álex Chiner

Paula Gonu vuelve a estar ilusionada y parece haber encontrado de nuevo el amor. Después de revelar en un directo de Twitch junto a Werlyb que estaba saliendo con un misterioso chico, la influencer se está animando cada vez más a compartir algunos detalles de su nueva relación. Eso sí, siempre ocultando la identidad del chico para preservar su intimidad.

De momento lo único que sabemos sobre la persona que parece haberle devuelto la ilusión a Gonu es que a esta le gusta que la abrace por detrás y que le acaricie el pelo con los pies. Así lo ha contado la joven catalana en su última publicación de Instagram con motivo de su 28 cumpleaños donde relataba algunos de los aspectos que la hacen feliz en su nueva y tranquila vida.

Para ilustrar este reflexivo texto sobre cómo ha cambiado en este tiempo, Paula Gonu aportó pruebas en las que se puede ver un vídeo de este chico en la cama con ella acariciándola de esta peculiar y personal manera y abrazándola por detrás. También aparece en esta pose en una de sus últimas stories de este pasado fin de semana celebrando su cumpleaños.

Por el momento, la influencer no se ha pronunciado al respecto de la identidad de su acompañante pero sí que ha querido sincerarse con sus Personas Guapas sobre cómo ha superado su ruptura con Álex Chiner. Después de más de seis años juntos y con una perrita de la que a día de hoy comparten la custodia, Paula Gonu ha necesitado un tiempo para procesarlo todo y volver a encontrarse a sí misma.

Se trata de un duro proceso en el que no lo ha pasado bien y en el que, además, le ha pillado una pandemia de por medio. Al ver esta historia de Instagram, donde Gonu aparece feliz y arropada por su nuevo amor, sus seguidores han querido saber cómo ha superado su antigua relación y le han pedido consejo: "Suena muy obvio pero cuando lo sientes te das cuenta de que lo has logrado: quiérete mucho a ti, siente lo que vales, haz las cosas con el corazón y date cuenta de que lo que acabó, acabó porque te mereces algo mejor. Y lo "mejor" es crecimiento personal, gente nueva, independencia, disfrutar de la soledad. Lo "mejor" no tiene por qué venir en forma de persona", le ha contestado a una seguidora a la que su pareja la dejó después de siete años juntos.

Otro de sus fans ha querido saber si podrá olvidar alguna vez a su pareja: "Nadie muere de viejo sin haber salido del bucle de una ruptura de su juventud. Puedes morir recordando a esas personas y eso es lo bonito. A todos nos pasa que, en momentos así, pensamos que jamás estaremos bien. Pero lo acabamos estando. El tiempo cura muchas cosas pero hay que hacer también un trabajo interno fuerte para sentir que nos valemos muy bien solos, sin necesidad de una "media mitad". Y eso no es ser fuerte. Es aceptar también ser débil y ver en la tristeza la oportunidad para aprender y confirmar que podemos estar genial solos".

Ante la pregunta de qué hacer cuando piensas que tu vida era mejor con esa otra persona y que ahora has vuelto a ser el mismo de antes, Paula Gonu lo tiene claro: "Tu vida de ninguna manera es igual que antes de conocer a esa persona. Tú has cambiado. Te has equivocado. Has sacrificado cosas. Y has aprendido de todo eso. así que tu vida ha cambiado. Y siempre para mejor. Porque aunque te sientas triste y no veas sentido a nada, a la larga todo te va a enseñar. Pero nada es sin querer, has de ser consciente de todo ese proceso e intentar sacar el mayor provecho de todo. Vendrán otras personas para quedarse, otras para irse, vendrán momentos mejores y otros peores. Y todo te va a cambiar. Y eso es genial. Solo intenta que cada una de esas circunstancias te deje huella y sé consciente de que te harán mejor persona si tú así lo quieres".