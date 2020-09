La prueba de que Chase Hudson sigue formando parte de la vida de Charli D'Amelio

¿Quién dijo que no se puede mantener la amistad con tu ex? Puede que no sea tarea fácil pero Charli D'Amelio es el claro ejemplo de ello. La tiktokera con más seguidores de la red social sigue teniendo relación con Chase Hudson.

No nos estamos refiriendo a saludarse públicamente en algún evento o a coincidir en reuniones con amigos, sino a que Chase sigue, hasta cierto punto, integrado en la familia D'Amelio. Parece que Charli ha decidido perdonar a su ex novio y darle, al menos, una oportunidad como amigo.

Después de su sonada ruptura las cosas estaban muy tensas entre ambos. LilHuddy confesó que había hablado con Nessa Barret mientras salía con Charli y explotó sacando los trapos sucios de los demás y exponiéndolos en redes sociales (entre ellos, la infidelidad de Griffin Johnson a Dixie D'Amelio).

Charli puso punto y final a la relación, sin embargo, después de un pequeño rifirrafe público, la bailarina lo ha defendido de las críticas y ha reconocido que seguía sintiendo cosas por él, ya que era una persona muy importante en su vida.

Esto es hasta tal punto que ambos siguen compartiendo momentos juntos. Hudson fue bien recibido en casa de los D'Amelio cuando Thomas Petrou empapeló la habitación de la menor de las hermanas con fotos de su ex. Hasta el propio Marc D'Amelio (padre de la joven) reconoció que el chico le caía bien.

También lo hemos podido ver junto a Charli pasando un fin de semana en las playas de Malibú y compartiendo divertidos momentos con Dixie y Noah Beck.

Pero esto no es todo. Hudson hasta participa en los vídeos de la familia D'Amelio. Prueba de ello es que ha acudido a la casa de estos para participar como jurado en uno de sus últimos vídeos del canal que han creado los cuatro.

Un chef ha acudido a enseñarles cómo se hace la auténtica pizza napolitana y Chase se ha encargado de valorarla, junto a Noah Beck y Curtis Newbill, para decidir qué pizza era la mejor. Lilhuddy escoge la pizza de su ex suegro como la que más le gusta y este piensa que le está haciendo la pelota: "Este hombre me ama desde el principio", responde el joven.