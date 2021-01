La prueba que podría indicar que el shippeo entre Rosalía y Rauw Alejandro ha llegado a su fin

Se ha producido un cisma. Un hecho que ha sacudido las redes sociales más que los terremotos de Granada: Rauw Alejandro ha dejado de seguir a Rosalía en Instagram. Por lo que sus fans han encendido todas las alarmas: ¿supone esto que hay problemas en el paraíso?

Al igual que pasó con Kylie Jenner, muchos suponían que este gesto indicaba la ruptura de su amistad. Después de mucho revuelo, la influencer volvió a seguirla en redes al poco tiempo.

En este caso, los seguidores de la cantante se han alarmado al ver que Rauw Alejandro ha dejado de seguir a la que se presupone que es su novia. Anoche, el de Puerto Rico seguía tan solo a unos cientos entre los que no se encontraba Rosalía. Mientras que la joven catalana sí que tiene a Rauw Alejandro entre sus seguidos.

Sin embargo, esta mañana ha amanecido despejando algunas incógnitas y es que el número de personas seguidas por el puertoriqueño se ha reducido significativamente hasta tener tan sólo a dos personas. ¿Quiénes son estos privilegiados? Se trata de Tainy y Selena Gomez.

Efectivamente, este gesto huele a estrategia comercial y es que Selena Gomez acaba de confirmar su inminente colaboración junto a Rauw Alejandro y producida por Tainy, 'Baila conmigo', que verá la luz el próximo 29 de enero y que forma parte de su nuevo proyecto en español.

El caso es que ni Rosalía ni Rauw Alejandro se siguen en Twitter pero sí que intercambian interacciones de vez en cuando como comentarios o me gustas.

Rosalía ha estado pasando un tiempo en Puerto Rico, que ha coincidido con la fecha de cumpleaños del reguetonero. La cantante ha declarado para una entrevista con Vogue Estados Unidos que no tiene tiempo para enamorarse y tener pareja.Y no nos extraña. Acaba de sacar canción con Billi Eilish, 'Lo Vas A Olvidar', después de dos años produciéndola y corren rumores de que quizá podría participar en el espectáculo de la Super Bowl junto a The Weeknd.