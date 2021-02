¿Qué ha pasado entre Auronplay y Reborn?

La química que había entre Auronplay y Reborn Live delante de las webcam (y detrás de sus avatares) es de esas que no se pueden simular. Solo los amigos son capaces de hablarse así sin que haya malos sentimientos ni riñas, y la audiencia les recompensó durante meses convirtiéndoles en la pareja protagonista de sus aventuras en GTA V.

De hecho, el servidor de Infames RP se llevó varios reconocimientos por parte de YouTube como el contenido más visto del juego de Rockstar a nivel mundial (no solo en castellano), y Reborn se colocó casi de la noche a la mañana en el top 10 español de streamers.

Todo parecía ir viento en popa para ellos: muchísimos seguidores, un role play respetadísimo dentro del sector, y un buen rollo que ellos traducían en constantes piques de Twitter. Algunos seguidores pensaban que las broncas iban en serio, lo que le daba más gracia al asunto.

Sin embargo, algo había cambiado en los streams de ambos en las últimas semanas. Ya no retransmitían juntos, ya no se insultaban amigablemente y de hecho no había ninguna interacción pública entre ellos. Empezaron a surgir los rumores de distanciamiento, incluso chismorreos de que la razón de todo era el auge de Biyín en Twitch.

"A veces las amistades terminan en esta vida", señala sin rastro de ironía, y añade que no va a contar los detalles de lo sucedido por pertenecer al ámbito privado. Pero no se guarda apelativos poco cariñosos hacia Reborn: "Sara no tiene absolutamente nada que ver en todo esto. Este hombre me ha demostrado que no vale la pena y no la quiero cerca mío, así de sencillo".

Por su parte, Reborn solo ha dicho que "no hay nada que añadir" a las palabras de su excompañero de policía en Los Santos, y está dispuesto a recibir críticas por no abrir la boca sobre ese tema. "Si queréis hatearme, hateadme mucho", dice distanciándose de la parte más tóxica de su comunidad. "Llega un punto en el que estoy acostumbrado".

Nos quedamos con la duda de qué habrá pasado, pero tiene pinta de haber sido algo bastante grave para destruir lo que parecía una de las amistades más sólidas de Twitch.