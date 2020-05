A Rosalía se le asocian muchos crushes, pero uno de ellos destaca por encima del resto. La historia de esta relación supone un antes y un después en la carrera de la cantante y es que sin esta experiencia, no podría haber existido el disco que la ha encumbrado al éxito: ‘El Mal Querer’.

Esta es la historia de Rosalía y C. Tangana, un romance que tuvo lugar antes de que ambos triunfaran y que muchos de sus seguidores desconocen a día de hoy. Prueba de ello es que este hilo que recopila fotos de ambos artistas juntos se haya hecho tan viral (tiene más de 28.000 me gustas) y que se repitan comentarios de fans expresando su asombro ante esta revelación.

Era 2016 y El Madrileño estaba empezando a ganarse un sitio en la escena musical urbana mientras que Rosalía absorbía todo el conocimiento que les podía rodear. La reina del Tra-trá actuaba con Puchito en algunos bolos como el Primavera Sound, donde cantaron juntos por primera vez un tema ‘Llámame más tarde’. Después llegaría 'Antes de Morirme’ a modo de continuación.

Ninguno de los dos ha hablado de su relación más allá de su admiración profesional pero algunas de las fotos de este hilo nos dejan ver muestras de complicidad y cariño evidentes.

Entre enero de 2017 y julio de 2018 se grabó el disco de ‘El Mal Querer’ producido por El Guincho. Rosalía ha expresado en más de una ocasión que este disco nace de un desamor, de hecho lo reconoce en los agradecimientos de la contraportada de su álbum: “Y también a quién me rompió el corazón”.

Sea C. Tangana el responsable de este dolor o no es algo que no consta, pero el nombre del cantante de ‘Nunca estoy’ está presente a lo largo de todo el disco: Antón firma ocho de las once letras que componen ‘El Mal Querer’. Por lo que esta relación (profesional o romántica) es una de las piedras angulares de su construcción.

Hay hasta quien dice que ‘Malamente’ es una contestación a ‘Mala mujer’.

Mucho ha llovido desde entonces. Rosalía ha cruzado el charco y es conocida en medio mundo, ambos artistas se han reconciliado en redes sociales devolviéndose el follow y, aunque la ahora reina del Tra-trá no ha dejado atrás el chándal, se ha convertido en un icono de la moda hasta tal punto de participar en la gala MET, la noche más glamurosa del año, en la que iba a hacer su debut.

Dicen que el tiempo todo lo cura, así que veremos si C. Tangana y Rosalía siguen limando sus diferencias y nos regalan una nueva colaboración.