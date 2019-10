Quedan menos de dos meses para la celebración de la 20º edición de los Grammys Latinos 2019. Acaba de salir la lista de los nominados y las redes están echando fuego porque, para sorpresa de muchos, ni Maluma ni J Balvin, entre otros reguetoneros, están nominados. Ni a Daddy Yankee ni a más compañeros les ha molado la noticia, así que los grandes del reguetón no han tardado en desatar la polémica en las redes sociales por la decepcionante sorpresa.

Tras darse a conocer la lista de los nominados el pasado martes 24 de septiembre, Maluma compartió una historia de Instagram mostrando su disgusto después de un año muy gratificante para su carrera y el inesperado bombazo: "Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los @latingrammys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA, los juntes (dúos) con los que siempre soñé, @madonna cantando en español, éxitos como HP, 11PM, una salsa producida por el más grande @sergiogeorge y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos y reventar y un público que te quiere y se identifica contigo. Los amo gente pero no puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro. Felicidades a todos los nominados de todo corazón, me da mucha alegría ver tantos parceros ahí!!"

Tras esta historia, Daddy Yankee, nominado a Mejor Fusión/Interpretación Urbana, por 'Con calma', despertó el revuelo, interviniendo en las redes con el hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammy, empezando una campaña que se ha hecho tendencia y a la que se han unido muchos artistas del género.

El rey de la 'Gasolina' no sólo ha compartido su decepción por los no nominados, sino por el trato que ha recibido el género. Defiende el trabajo duro, la cultura y el respeto, cosa que no ha percibido por parte de la Academia. Y lo mismo han hecho otros reyes del reguetón, como J Balvin. Su nombre sí que aparece en la lista de nominados, junto con Rosalía y De La Guetto por las colaboraciones conjuntas en 'Con altura' y 'Caliente', respectivamente. Pero no tiene ninguna nominación propia. Es una lástima que Maluma baby y J Balvin no puedan celebrar su esperada colaboración que sale a la luz el próximo 27 de septiembre junto con la noticia de las nominaciones. Sólo queda decir 'Qué pena'.

Tampoco han sido nominadas las reguetoneras Becky G, Natti Natasha y Karol G, y algunos han aprovechado para acusar a los Latin Grammys de machistas, como la publicación de Rafael Pina, el presidente de Pina Records:

"Felicidades a @nattinatasha @karolg @iambeckyg por ser elegidas por el pueblo como Mujeres de Poder y tener el éxito que tienen sin ser medidas por una mierda de academia votante. Yo apoyo el talento femenino y aunque no me llaman la atención los premios, lo comento para que no pidan favores ni mucho menos publicidad con el poder femenino. PD ! El Rey de la Bachata tampoco lo NOMINAN? Que RaRO ... #machistas #fucklatingrammys #seteniaquedecirysedijo ATT El que sin Cojones le tiene decir las cosas #raphypina #elverdaderohuracan @latingrammys"

Al menos no todo son malas noticias. De entre los nominados hay varios españoles, como Alejandro Sanz y Aitana. Pero además está la reina del 2019: nada más y nada menos que la inigualable Rosalía, con 7 nominaciones. Una buena noticia para inaugurar sus 26 años el 25 de septiembre. No podía acabar el año sin otra noticia bombazo. Después de su actuación en los Goya, en Coachella, su temazo con J Balvin, la colaboración con Ozuna, las 3 nominaciones de los MTV Awards de los que ganó 2, además de petarlo en todas las ciudades que ha pisado alrededor de EE.UU. y Europa, dejando locos a sus ciudadanos y brillar más que el highlighter.

A todo el revuelo se ha unido un rapero latino, el puertorriqueño Residente (el creador de Calle 13 y "Atrévete-te-te") para relajar un poco el tema con el humor irónico que le caracteriza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

"Quémame el piti en la espalda" así empieza 'Septiembre' la estrambótica canción de Luna Ki que acumula casi 3 millones de reproducciones

Rosalía nos revela su truco para "cuando te dejan en leído"