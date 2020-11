25-N: Conductas machistas en el día a día que deberían hacerte estar alerta

El 25 de noviembre tiene lugar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día para seguir luchando, recordando que existe la violencia sobre las mujeres a nivel mundial y denunciar los asesinatos que se producen por este mismo motivo.

Desde el año 2003, han sido asesinadas 1.074 mujeres por violencia machista en España, según los datos del Ministerio de Igualdad. Y todo empieza por la percepción de la mujer como un objeto de posesión. Existen diferentes tipos de violencia machista: física (que te ponga la mano encima), sexual (que abuse de ti o no te deje vivir tu sexualidad plenamente), psicológica (que te manipule), económica (que controle tus ingresos y tus gastos), etc.

Si no lo vives de cerca o en primera persona, puedes pensar que eso nunca va a llegar a pasarte a ti: porque escoges mejor a tus parejas, porque nunca saldrías con un maltratador, porque eres una mujer independiente... Los testimonios de algunas de las víctimas del maltrato han demostrado que eso no es así. Que muchas veces te ves atrapada en esa situación y no sabes cómo salir.

Por eso, es importante que sepas cuáles son los primeros signos del maltrato que puedes observar en tu día a día para detectarlos a tiempo:

-Que haga comentarios sobre tu forma de vestir dando a entender que no le gusta o le parece demasiado provocativa y te sugiere que no te pongas determinada prenda

-Quiere tener acceso a tu teléfono móvil y revisa las conversaciones que tienes en WhatsApp

-Si quiere saber constantemente dónde estás y con quién estás y mira tu última hora de conexión

-Se enfada si no le respondes al instante

-Te pide las contraseñas de tus redes sociales

-Controla con quien hablas por redes, a qué fotos le das me gusta, a quién sigues y el contenido que publicas

-Si se enfada porque no puedas quedar con él por quedar con tus amigos o amigas

-Si hace que te sientas inferior a él

-Si no te sientes libre para expresar tus opiniones por miedo a cómo pueda reaccionar

-Si se pone celoso constantemente por cualquier cosa que hagas

-Has dejado de salir con tu círculo más cercano porque te ha dicho que 'no les caen bien' y quieres complacerle

-Te obliga a mandarle 'nudes' aunque tú no quieras

-Te fuerza a realizar prácticas sexuales cuando no te apetece, le dices que no quieres o que pare, se corre dentro sin tu permiso...

-Te ignora y no te habla porque sabe que así te hace daño

-Te grita, te insulta o te amenaza

-Te da órdenes y decide por ti

-Te hace sentir culpable

-Rompe cosas que sabe que tienen mucho valor para ti

-Si no valora tu trabajo ni tus capacidades

Recuerda que una relación de pareja sana se basa en la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Si has identificado algunas de estas conductas en tu relación, no estás sola y hay salida. Informa a tus seres queridos de lo que estás pasando o llama al 016 para pedir ayuda.