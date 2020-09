Cómo conseguir fotos profesionales con objetos que tienes en casa

Durante el confinamiento debido a la pandemia de coronavirus que afecta a todo el globo, muchos han optado por sacar a la luz su lado más artístico. Algunos han pintado cuadros coloridos, otros han cantado en los balcones y otros han decidido desempolvar la cámara y capturar bellas fotografías. Pero quizás hacer buenas fotos con medios limitados sea una tarea muy difícil. En este vídeo te contamos algunos trucos caseros para convertirte en todo un fotógrafo profesional.

Conseguir una buena foto es todo un arte. Ya sea en el exterior o en el interior de un estudio o una casa, aquellos que se dedican laboralmente al mundo de la fotografía emplean diversos accesorios y materiales para lograr el ‘shot’ perfecto. Sin embargo, si te estás adentrando en este mundillo, quizás no estés todavía dispuesto a pagar mucho dinero por materiales que a lo mejor no vuelves a usar en la vida. Puede que no sea necesario. Solo hace falta echarle un poco de ingenio. Con objetos que puedes encontrar en tu propia casa lograrás obtener unas imágenes increíbles.

A la hora de comenzar tu sesión de fotografía, debes saber que tienes que tener en cuenta varios factores, sobre todo si te encuentras en un escenario de interior. La luz, el color de las paredes o las texturas, van a influir de forma directa en el resultado de tu fotografía. Por supuesto, también debes tener en cuenta el objeto o la persona a la que deseas fotografiar. Todo puede condicionar el resultado final.

En este vídeo te contamos algunos trucos para lograr unos resultados de estudio profesional de fotografía. Elige el que más te vaya o experimenta con todos y, sobre todo, no dejes de jugar con cualquier objeto que te parezca adecuado. Todo es echarle imaginación. Pronto te convertirás en todo un fotógrafo.

SEGURO QUE TE INTERESA

El truco de los instagramers para conseguir cielos imposibles: tú también puedes:

Paula Gonu y su aplaudida reflexión de los retoques fotográficos en Instagram: