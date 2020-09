Dua Lipa establece las 'nuevas reglas' para ligar en tiempos de COVID-19

La pandemia no es el mejor escenario posible para conocer gente nueva o estar quedando con desconocidos. Por este motivo, Dua Lipa se ha aliado con James Corden para establecer las 'nuevas reglas' de las citas en tiempos de la COVID-19.

La cantante ha asistido como invitada al The Late Late Show, donde ha renovado la letra de 'Don't Start Now' y 'New Rules' para adaptarla al escenario del ligoteo. Una letra que seguro que te suena si el confinamiento y la cuarentena te han pillado soltero.

Prenderle fuego a los mensajes directos de Instagram, darle mucho juego a los 'mejores amigos' con fotos subiditas de tono, hacer una primera cita por videollamada, coger el punto o pegarte un ciego de manera virtual mientras conoces un poco más a esa persona a falta de poder encontraros en un bar...

Estos son solo algunos de los ejemplos que cantan Dua Lipa y James Corden en esta divertida versión donde también han establecido unas cuantas reglas:

1. Deja de hacer dulces en casas y stalkea su Instagram para ver sus antecedentes para poder tener una excusa si quieres darle pasaporte.

2. Si no te aguantas más y quieres pasar a la acción asegúrate de no tener ningún síntoma, "rocíate de desinfectante o depílate porque nadie te ha visto desnudo desde febrero", bromean en la canción.

3. A metro y medio, sin apareamiento. Las mascarillas "es incómoda pero es genial" (y mejor que morirse), "lávate las manos como si no tuvieras otros planes" y antes de que haya contacto "échate gel hasta que tengas las manos ásperas".

4. Existe un nuevo logro. Una nueva cima que coronar: conseguir verle la parte inferior del rostro a tu ligue.

Lipa y Corden abanderan el pensamiento de que "la seguridad es excitante y es a tus vecinos a quienes estás salvando" para concienciar sobre las restricciones de reunión. Si te quedas con el calentón puedes recurrir al 'Only Fans' y combinarlo con técnicas de autoplacer (ya sabes a qué nos queremos referir) y no te encariñes y "ten cuidado por si empiezan a toser".

Aquí tienes la letra completa de la canción en Inglés:

What a year for dating, crazy

Nothin' is the way it was

People textin' exes sex pics

From the basement at their mom's

If you have human contact

Don't know what you'll contract

So your first date's always on Zoom (Oh)

You just wish you could just go out

Get a little naughty

Girl, you're drunk on FaceTime

WiFi's gettin' sloppy

There's no bars, there's no school

Poundin' claws in a kitty pool

Thirsty slides through DMs

Now you landed in their close friends

No matter how you try to break through

It all feels like a waste of time

When you've gotten your face off Netflix

Hulu, HBO, and Prime

Now you're lookin' ready

Though, it's low-key scary

Check your drip and grab your Lysol (Oh)

If you're ever wanna see another person's body

If you zap on your forehead, you're a total hottie

Wear a mask, wash your hands

It's not like you have other plans

It's awkward, but it's cool

Following all these COVID rules (COVID rules)

One: Get in the zone, no more doing edibles at home alone

Two: Stalk their Instagram

Gotta background check if you wanna slam

Three: Up your waxin' game

No one's seen you naked since February

And if you hit it off, watch out if they start to cough

I got new rules for dating

Six feet apart, no mating

Masks can be irritating

No more procrastinating

These are the rules for dating

One: There's a new third base, that's when you get to see their lower face

Two: Right before you touch, Purell until your hands get rough

Three: Just seal the deal, you better hope you lick 'em when you wake up in the morning

You're feelin' numb, it's you, your hand, and OnlyFans

We've got rules for dating

Safety is stimulating

It's your neighbors you're saving

You'll get that touch you're craving

Just follow these rules for dating