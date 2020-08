IKONO: el sitio más 'postureable' de Madrid

Los influencers siempre buscan los rincones más 'instagrameables' para hacerse sus fotos. Sí, esos portales, carteles, escaleras o cafeterías que fichas para que cuando viajes a la ciudad de turno puedas recrear la foto.

Si te gusta el postureo y quieres llenar tu feed de fotos bonitas, pero te da pereza montar todo el set, no dispones de los recursos necesario o si, incluso, escasea tu creatividad, ha llegado a Madrid un local donde cada foto se merece mínimo tantos likes como seguidores tengas.

IKONO cuenta con diferentes espacios para que puedas montar tus sesiones de fotos y vivir experiencias únicas. Desde selfies con colegas para pasarlo bien hasta photoshoots más profesionales. Además, cada sala es distinta y no parece que estés en el mismo lugar.

Piérdete por sus cinco espacios y deja volar tu imaginación durante una hora para atreverte con todo tipo de fotos y posturas. Piensa que todo el mundo va a lo mismo, así que no te cortes. Eso, sí, siempre que respetes las medidas de seguridad y lleves la mascarilla en todo momento, ya que se trata de un espacio cerrado.

Una piscina de bolas como las de los parques a los que íbamos de pequeños para que te sumerjas en ella, una lluvia de confeti en una sala repleta de colores, un santuario de bambú para que parezca que te has teletransportado a un destino oriental, una sala llena de luces de neón y espejos, y otra repleta de diferentes texturas. Lo mejor es que puedes conseguir capturar momentos que seguro que de otra forma no conseguirías y, además, ¡no tienes que limpiar ni recoger nada!

Si todavía no has puesto en el techo de tu habitación las luces led que van cambiando de color, no te preocupes porque la sala vivid lounge de IKONO puedes grabar del tirón algunos tiktoks que tengas pendientes y quedarán igual de chulos (e inlcuso más) que los de los tiktokers profesionales. Si eres el amigo al que siempre le piden que haga las fotos, no te preocupes porque disponen de un fotógrafo para que no tengas tú que cargar con el muerto.

Algunos influencers y usuarios de TikTok, como Claudia García, ya lo han probado y este ha sido el resultado. Más postureable, imposible.

@clauudia_garciaa Aunque TikTok no quiera enseñar mis vídeos con este audio, yo los sigo subiendo el mejor baile del mundo DIGO // IG: _claudiiagarciaa [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/No-Guidance-Remix-6843398750518381317|||♬ No Guidance Remix - ayzha.huff]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/No-Guidance-Remix-6843398750518381317|||♬ No Guidance Remix - ayzha.huff]]