¿Por qué algunas personas tardan tanto en contestar por WhatsApp?

En una era en la que vivimos constantemente conectados a la red, las relaciones de amistad y pareja se empiezan a consolidar frecuentemente de esta manera. En ocasiones, queremos que la persona con la que estamos hablando por WhatsApp se comporte como lo hacemos nosotros, pero no todos somos iguales. En el vídeo te contamos por qué hay personas que tardan tanto en contestar.

Sentir sin mirar a los ojos es una tarea complicada, aunque las aplicaciones de mensajería instantánea nos lo han puesto muy fácil, nunca será lo mismo. No saber si con la persona que estamos hablando quiere evitar un mensaje o únicamente no puede responder, en ocasiones genera ansiedad en el emisor.

‘Ghosting’

Cada vez es más frecuente que busquemos el amor en aplicaciones y redes sociales. En estas ocasiones, los mensajes cobran mucha importancia y el día a día gira en torno a ellos. Actualmente, el ‘ghosting’ o la manera de dejar a una persona digitalmente cada vez es más popular. La persona deja de contestar tus mensajes sin previo aviso y esto genera en el receptor un aumento de inseguridades.

No es un hecho puntual, desde la aparición de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, el incremento de romper una pareja de forma virtual es muy repetido, pero con el incremento en el uso de redes sociales esta ardua manera de dejar a una persona está en auge.

Algunos estudios afirman que esta manera de actuar se da sobre todo en la población más joven. Menores de 30 años afirman haber desaparecido de una relación en más de una ocasión. Este tipo de reacciones no son positivas ni para el emisor ni el receptor, un acto de cobardía que puede generar angustia y duelo incluso prolongandose en el tiempo. Es importante no considerar este tipo de actos como algo normal, no todo el mundo actúa de esta manera.

Por el contrario, si crees que no se trata de un caso de ‘ghosting’, pero no sabes por qué ha dejado de responder a tus mensajes en WhatsApp, existe una razón justificada y en el vídeo te la contamos.

SEGURO QUE TE INTERESA

Cómo dejar de ser una persona celosa

¿Eres una persona tímida? Con estos tips puedes superar tu vergüenza