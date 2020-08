El vestido de fresas viral en TikTok que le queda ¿mejor a las delgadas?

Las fresas han llegado para quedarse. Este vestido romántico de tul, confeccionado artesanalmente, con fresas de purpurina se ha convertido en la última sensación de las redes sociales. Y, en especial, gracias a TikTok.

Refrescante a la vez que elegante, perfecto para verano, y que se combina a la perfección con bailarinas o alpargatas de cuña para darle un estilo más campestre. La gente se ha obsesionado tanto con él que hasta han creado su versión en Animal Crossing o fan arts como este de Harry Styles (aunque lo mismo preferiría las sandías ;) )

El vestido es de la firma Lirika Matoshi, una diseñadora de 23 años, y cuesta unos 490 dólares (aunque ya hay imitaciones por todas partes). Esta prenda pertenece a una colección de 2019, sin embargo, no se ha hecho popular hasta ahora. Antes de que triunfara en TikTok, Tess Holliday ya le había echado el ojo y, llevarlo, le costó muchos comentarios negativos.

¿Le queda mejor a las personas delgadas?

"Tienes que estar de broma" fue lo que pensó la modelo de tallas grandes, Tess Holliday, cuando vio que este vestido de fresas se había convertido en tendencia en Internet siete meses después de que ella se lo pusiera.

Holliday lo escogió para llevarlo a la gala de los premios Grammy de 2020 y la metió de cabeza en la lista de las peores vestidas de la noche. Ahora, que esta prenda de la diseñadora Lirika Matoshi se ha convertido en objeto de deseo de miles de chicas debido a su viralización en TikTok, la modelo no da crédito al doble rasero con el que se la ha juzgado:

"Me gusta como este vestido me tuvo en las listas de los peor vestidos cuando lo llevé en enero a los Grammy, pero ahora, porque un montón de gente delgada lo llevaran en TikTok a todo el mundo le importa. En resumen: nuestra sociedad odia a los gordos, especialmente cuando estamos ganando", ha escrito en sus redes sociales.

Holliday ha querido darle las gracias a la diseñadora y a su estilista por hacerla "sentir como una princesa hace 7 meses". Su estilista se puso en contacto con Matoshi para pedirle que confeccionaran el vestido en su talla y esta aceptó. Actualmente este vestido de tul con pronunciado escote y fresas de purpurina está disponible desde la talla XS a la XXL.

Según ha declarado Holliday a la revista 'People', considera que la razón por la que el vestido se ha convertido en el centro de atención es porque "fue popularizado por personas que son consideradas bellas por los estándares de la sociedad, en un tipo de cuerpo que se considera aceptable."

"¿Por qué tiene que ser necesario que alguien esté en un marco delgado para que la gente actúe como si fuera la primera vez que lo viera? Tuve que preguntarme si eso hubiera pasado si estuviera en un cuerpo más pequeño", ha afirmado.

Sin embargo, esto podría no tratarse de un caso de gordofobia, ya que algunos apuntan a que el estilo campestre del vestido no es adecuado para la etiqueta que requiere la alfombra roja de unos premios.

Mismas oportunidades

Para las personas con sobrepeso sigue siendo muy difícil encontrar marcas o diseñadores que piensen en otro tipo de cuerpos que no sean los establecidos como 'normales' según los cánones de belleza actuales.

El mes pasado lo denunciaba Brays Efe en su cuenta de Twitter: tenía que asistir a una sesión de fotos y el estilista no había podido encontrar pantalones de su talla. "Cada x tiempo estoy en este sitio de nuevo: haciendo una mochila con mi ropa para sentirme igual que los demás. Recibiendo siempre el mismo mensaje: Esto no está hecho para ti. No me apetece más. Por cierto, a este estilista le he contestado que si no ha encontrado pantalones, que no se preocupe. Que salgo en calzoncillos."

Tess Holliday , al igual que Efe, denuncia en 'People' la poca visibilidad de las personas de tallas grandes dentro de la industria de la moda: "Constantemente no se nos ve como modernos, glamurosos, nada de eso. La gente simplemente nos descarta".

¿Qué hace que una prenda sea bonita: el diseño o la persona que la lleva? ¿Influyen el cuerpo y la actitud en ella? ¿Qué es tener estilo? Son algunas de las dudas que surgen a raíz de esta polémica y que abren la puerta a un debate mucho más amplio.