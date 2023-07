Los 10 trucos para dormir en España en plena de calor: "Congela tus sábanas 30 minutos"

Estamos en verano en España, llegan las temidas olas de calor y en muchos lugares de nuestro país se están enfrentando a temperaturas que podrían calificarse de infernales.

Dormir desnudo, sin ningún tipo de manta cubriéndote y con las ventanas abiertas no ayuda mucho cuando son las dos de la mañana y hace más de 30 grados. Pero no pasa nada porque siempre podemos recurrir a TikTok para encontrar a alguien que nos enseñe los trucos que no conocíamos para poder refrescarnos.

En este caso ha sido el humorista y tiktoker Álvaro Casares el que se ha vuelto viral gracias a un genial vídeo en el que explica cuáles son los 10 trucos para dormir en España a partir del 40 de mayo.

Según Álvaro tienes que congelar tus sábanos 30 minutos, poner hielo delante de tu ventilador, darle la vuelta a la almohada en la cama y dormir con distancia o solo.

Durante el día tienes que bajar la persiana hasta abajo para evitar que se caliente tu casa y también recomienda usar ropa de algodón para dormir.

Otros de sus trucos son cenar ligero, dormir con un pie fuera (un poco absurdo si probablemente ya estás durmiendo sin manta) y darte duchas de agua fría.

La publicación ha recibido numerosos comentarios gente asegurando que siguen muchos de los trucos propuestos por Álvaro y proponiendo algunos nuevos. "yo soy de agua helada y si puede ser muchas mejor", "Yo tengo un spray con agüita para ir "regándome" mientras me refresca el ventilador" y "yo tengo un almohada que se enfría sola, y no quiero poner a la gente celosa pero es q es verdad".