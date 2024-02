Una academia rechaza a un profesor por su acento: "Me piden que elimine mi acento andaluz"

España es un país rico en acentos, dialectos y variedades lingüísticas, sin embargo, parece que no todo el mundo opina lo mismo. De hecho, existen diferentes estudios sobre en qué regiones de España se habla mejor el español y en qué lugar se habla peor. Se cree que en la parte norte de la península se da un mejor dominio del idioma, mientra que en la zona sur se produce todo lo contrario.

@antropizarte es un joven tiktoker de Cádiz profesor de Geografía e Historia, y también tiene formación en la enseñanza del español como lengua extranjera, como él mismo cuenta. En sus vídeos explica datos curiosos relacionados con estos dos temas en los que se ha profesionalizado, para hacer llegar la historia al público de manera mucho más amena. Sin embargo, en el último vídeo que ha compartido no se centra en esta temática, sino en contar lo que le ha sucedido recientemente.

Comienza el vídeo explicando que el verano pasado estuvo echando currículums por diferentes academias de español y hace unos días lo llamaron de una de ellas. El puesto de trabajo era en Madrid y querían concertar una entrevista de trabajo con él. "Lo primero que hago es aclarar que yo actualmente no estoy residiendo en Madrid y que prefería que me contara un poquito cuáles eran las condiciones de trabajo para saber si me interesaba o no me interesaba", continúa explicando.

Tras un rato de conversación, el chico que le estaba ofreciendo el puesto laboral le especifica que una condición es que deberá eliminar su acento andaluz, ya que lo tiene muy marcado. Además, añade que esto será un problema porque los estudiantes no lo entenderá. "A mí en ese momento me peta la cabeza y empiezan a venirme como 1.000 respuestas que podría darle, pero al mismo tiempo era consciente de que se me estaba ofreciendo un puesto de trabajo y que a lo mejor no era el momento para inicar un debate", añade @antropizarte.

Aunque el tiktoker especifica que no le pilla por sorpresa que se piense que un andaluz tenga más dificultades para enseñar español, lo que le sorprende es que le digan que si no es capaz de esconder su acento no lo podrán contratar. "Cuando enseñamos un idioma no solamente tratamos de adaptar la pronunciación para que se entienda, sino también el léxico y la gramática. Es decir, nos adaptamos al contexto comunicativo para hacernos entender".

Indica también que por ser andaluz parece que debes mostrar doblemente tu profesionalidad, porque parte de ella se te ha arrebatado en el momento en el que has empezado a hablar.

A pesar de que finalmente lo único que consiguió decirle a quien le estaba ofreciendo el puesto de trabajo fue que no le interesaba la oferta, después lo volvió a llamar para especificar que si él sabía cuando lo había llamado que era de Cádiz, ya que no entendía qué acento se esperaba que tuviera. El hombre le responde que sí, que sabía que era andaluz.

Tras esta conversación, el joven hace una reflexión. Cree que el andaluz es considerado como un dialecto inferior a los demás, por lo que no conviene enseñarlo ni utilizarlo en determinados espacios. Además, defiende que su acento es relacionado con un perfil social bajo. "Es flipante que para algunas personas la única forma de español válido para ser enseñado sea aquel que habla un porcentaje ínfimo de los casi 500 millones de hispanohablantes".

"La pervivencia de tu dialecto depende de que sigas utilizándolo en cualquier contexto", sentencia al final del vídeo.

El vídeo ha superado las 400 mil reproducciones y más de 3.000 comentarios. Entre ellos destaca el apoyo al joven y a su acento, "Yo soy cubana y vivo en Cádiz y cuando estoy en otras partes de España, lucho por tener un acento andaluz, porque es un orgullo vivir en Andalucía!" o "“No te van a entender” *te lo dice mientras mantiene una conversación contigo donde te entiende perfectamente*".