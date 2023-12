El adorable diario médico de una abuela que tenía que apuntar como se encontraba: "Síntomas: me gustó mucho"

Las redes sociales no paran de sorprendernos. Cualquier tuit se puede hacer viral si se tiene ingenio y gracia. Sin embargo, este que os presentamos hoy se ha ganado más de un millón de reproducciones gracias a la espontaneidad de una abuela, y gracias a Julia Roberts.

Hay muchas maneras de enfrentarse a una enfermedad, o a un holter. Esta publicación, cargada de ternura, nos ha sacado una sonrisa a todos aquellos que la hemos leído. Al tener que apuntar todo lo que hace tras ponerle un holter, esta mujer no dudó en escribir lo siguiente "miro en el cable película una muy buena con Julia Roberts". Pero, además, también tenía que anotar los síntomas que sentía con todo lo que hacía, por lo que añadió "síntomas: me gustó mucho".

Su nieta quedó tan fascinada cuando leyó esto que decidió publicarlo en su cuenta de Twitter, consiguiendo más de 40 mil me gustas. También ha tenido muchos comentarios, la mayoría de ellos destacando la ternura que transmite esta abuela, "Disculpá, pero necesito abrazar a tu abuela. Acepto que lo hagas por mi cuenta de última" o "Me la imagino sentada en una silla al lado de la mesita con el teléfono hablando con Emma su amiga y me destruye de amor".

Sin embargo, otros muchos han querido también continuar con humor "¿Fue al supermercado y no tuvo síntomas? Qué valiente. Con los precios que hay está para hiperventilación y taquicardia" o también se han interesado por saber cuál fue la película que vio "Lo importante: ¿cuál era la película?".

Está claro que esta abuela nos ha robado el corazón a todos. Quién sabe si este tuit podrá llegar hasta Julia Roberts y agradecerle en persona a esta abuela el comentario tan positivo de la película. Lo que sí sabemos es que si esta abuela se hiciera una cuenta de Twitterganaría miles de seguidores.