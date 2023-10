Aitana López, la influencer creada con IA sin saberlo sus seguidores que gana 4.000 euros al mes

La inteligencia artificial está avanzando cada vez más rápido, algo que ha provocado que cada vez sea más complicado diferenciar las imágenes creadas por la IA y las fotografías reales. Porque, aunque hay ocasiones en las que es muy fácil distinguirlas al mirar algunos detalles como los decorados o las manos, hay otras que son prácticamente imperceptibles, como es el caso de las IA que crean desde The Clueless, una agencia que ha conseguido crear una influencer con inteligencia artificial.

Aitana López es el nombre que le han dado a esta influencer, a la cual describen como una amante del fitness, los videojuegos y el cosplay y cuenta ya con casi 90.000 seguidores en Instagram. Y, aunque especifican en su descripción que se trata de una modelo creada con inteligencia artificial, todavía hay muchas personas que siguen creyendo que la mujer que aparece en estas imágenes es real, algo que se ve reflejado en los comentarios de todas sus fotos. Por ello, son muchos los que responden remarcando que se trata de una IA, algo que parece que sigue pasando desapercibido por mucho que tantas personas lo comenten.

Aun así, no es de extrañar que consigan confundir a tantas personas, porque no solo crean imágenes muy realistas, sino que esta agencia también se encarga de publicar varias historias en Instagram, algo que la hace parecer mucho más real. Es tal el éxito que está teniendo esta IA que la agencia The Clueless le ha revelado a El Periódico que consigue ganar casi 4.000 euros al mes vendiendo fotografías de lencería.

A raíz de esto, los creadores de esta agencia revelan que siempre tienen un debate ético con este tema, ya que, aunque saben que el contenido erótico es el que tendrá más beneficios económicos, confiesan que ellos mismos decidieron poner unos límites. De esta forma, aunque estén creadas con inteligencia artificial, quieren tratar con respeto a todas las modelos que creen en esta agencia.

Por tanto, pese a que esta modelo tan solo tiene unos meses de vida, el crecimiento que está teniendo está siendo exponencial, por lo que no sería de extrañar que cada vez se haga más popular en las redes y termina llegando al nivel de Lil Miquela, quien ya hace incluso campañas publicitarias debido a su éxito.