Aprueba el carnet de conducir y la foto provoca los mejores comentarios: "En qué parte de la L se pone el coche?"

Sacarse el carnet de conducir es un proceso que puede ser largo y complicado, por lo que aprobarlo es motivo de celebración. Además, subir una foto que demuestre que has aprobado es muy buena publicidad para las autoescuelas, por lo que cada vez más de ellas han empezado a sacar fotos de sus alumnos con las placas "L" de conductor novel tras haber pasado el examen práctico. Este es el caso de la autoescuela zaragozana La Ribera, que se ha vuelto viral por un pequeño (o mejor dicho, enorme) detalle.

En su cuenta de TikTok subieron una foto celebrando el aprobado a la primera de Cristian, uno de sus alumnos. Posando al lado de un vinilo con la información de la escuela, el chico aparece sujetando la típica placa verde con la "L", pero en este caso particular la imagen tiene algo curioso: el tamaño de la placa.

Mientras que normalmente las placas de "L" rondan el tamaño de un folio A5, la que le dieron al nuevo conductor le tapa prácticamente todo el torso, por lo que debe ser mínimo dos veces más grande que una estándar. La gente, que no pierde un momento en encontrarle la gracia a todo se ha dedicado a plasmar sus ocurrencias debajo del vídeo.

Entre sus casi mil quinientos comentarios, encontramos joyas como: "Felicidades L, acuérdate de poner a Cristian que si no te multan!!", "Ayer fui al eroy Merlin, ahora entiendo todo", "He visto a Cristian conduciendo y va de maravilla, saludos desde Ecuador", "En qué parte de la L se pone el coche?" O "Disfruta campeón no todos los días te sacas el carnet del Airbus A380!".

Otros de los comentarios con más repercusión han sido: "La L tiene que llevar sillita homologada o mide más de 1,35?", "Felicidades por la XL", "Como el carnet sea igual, en vez de una cartera vas a necesitar una carpeta", "Esa L va con ventosas o hay que soldarla al coche?", "Esa L necesitaba Jack en Titanic" o "En un paso a nivel pasa primero la L y luego el coche".

Si algo importa es la capacidad de tomarse la vida con humor, y ya casi un millón de personas han visto la pedazo de L de esta autoescuela. ¿Cuál ha sido tu comentario favorito?