Los apuntes de esta graduada en Medicina dejan asustados a todos: apilados, tienen más de un metro de altura

Cuando uno pasa tantos años estudiando una carrera, la cantidad de apuntes que se acumulan pueden llegar a crear montañas enormes. Y, pese a que a día de hoy muchas personas prefieren tenerlos en digital, hay a quienes les sigue yendo mejor conservarlos en papel y bien encuadernados. Este es el caso de Ana, una estudiante de medicina ya graduada que ha decidido compartir una foto junto a los apuntes que ha ido acumulando con el tiempo, los cuales incluso superan en altura a un banco de piedra en el que está sentada.

Y, como era de esperar, las redes sociales no han tardado en viralizar su publicación. Debido a la gran cantidad de documentos que ha amontonado, muchos se han preguntado cómo puede haber bajado todos esos apuntes a la calle, motivo por el que tuiteros como Charles han bromado asegurando que habrá tenido que ayudarla toda su familia.

Pero, sin duda, esto no es lo único que ha llamado la atención dentro de estas imágenes, sino que hay muchos usuarios que se han fijado en que cada uno de estos cuadernos tiene como portada una imagen estilo 'cursed'. Ante esta ingeniosa presentación de sus apuntes, algunos tuiteros han empezado a interesarse por los cuadernos que no se ven, preguntándose cómo deben ser las otras portadas. Por este motivo, la tuitera ha decidido hacer un hilo para resolver las dudas de todas estas personas, de forma que ha compartido cada una de las portadas, algo que ha entusiasmado a cientos de personas.

Finalmente, aunque había muchas respuestas positivas a este tuit, también son muchos los que han aprovechado el momento para hacer la broma fácil y asegurar que, aunque estudien mucho, luego se limitan a recetar Ibuprofeno y Paracetamol. Por este motivo, Rubén Blanco, quien también se dedica a la medicina, ha querido señalar que, aunque se haga mucho meme con este medicamento, la realidad es que es "uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad".

Por este motivo, considera que es inevitable que los médicos estén "enamorados del paracetamol", ya que no solo ayuda a muchísimas personas, sino que es de los más seguros y es rarísimo que provoque alergias. Y, sin duda, no podía tener más razón, ya que son miles las personas que han salvado su día gracias a tomarse este medicamento cuando se encontraban muy mal, por lo que, aunque la broma siempre estará ahí, al final no se puede estar más que agradecido con los profesionales de la medicina.