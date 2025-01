Así es la doble de la infanta Sofía en TikTok: una joven que ha dejado en shock a las redes

Las redes sociales han vuelto a sorprender con un parecido razonable que está dejando a los usuarios sin palabras. Esta vez, la protagonista es la infanta Sofía de Borbón, aunque, en realidad, no es ella. Se trata de una joven polaca llamada Liara, cuyo asombroso parecido con la hija menor de los reyes de España ha generado un auténtico revuelo en TikTok.

La influencer, que vive en Alemania y se identifica en redes como @liara.wjk, ha publicado varios vídeos en los que sigue las tendencias más virales de la plataforma. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es su contenido, sino su rostro, prácticamente idéntico al de la infanta Sofía. En los comentarios, muchos usuarios han expresado su asombro, asegurando que al principio creyeron que se trataba de la propia infanta probando suerte en TikTok.

"A mí no me convencéis de que no es la infanta Sofía de Borbón", escribió un usuario, reflejando la incredulidad de muchos al ver las imágenes. La situación ha llevado a algunos internautas a bromear con la posibilidad de que la infanta tenga una doble secreta o incluso un gemelo perdido en Rusia.

Liara, que ya acumulaba seguidores en la plataforma antes de este boom, se ha convertido en tendencia en España, donde la comparación con Sofía ha disparado su popularidad. Lo que ha generado aún más interés es que la joven no solo guarda un increíble parecido con la infanta, sino que, además, en algunos vídeos aparece bailando al ritmo de canciones en español, lo que ha avivado aún más la confusión entre los espectadores.

De momento, la tiktoker no ha hecho ninguna referencia a su inesperado parecido con la hija de Felipe VI y Letizia, pero la expectación sigue creciendo. ¿Responderá a los comentarios? ¿Aprovechará el tirón mediático? Por ahora, lo único claro es que las redes han encontrado a la doble no oficial de la infanta Sofía, y el fenómeno está lejos de apagarse.