El aterrador descubrimiento de una tiktoker en un hotel: "Imagínate encontrar esto en tu habitación"

El mundo de TikTok cada vez está más lleno de videos de las temáticas más variadas que te puedas imaginar. Lo que antes era una red social dominada principalmente por adolescentes, bailes y challenges ahora tiene todo tipo de videos que van desde lo gastronómico a lo deportivo pasando por lo paranormal, las curiosidades y las noticias de todo tipo.

En este caso ha sido la tiktoker mexicana @diana_multicolor la que se ha vuelto viral al compartir este sorprendente vídeo grabado en un hotel que está aterrorizando a mucha gente.

Con el título de "Que miedo!! que bizarro! ¿para qué será? he visto comentarios bien perturbadores de cosas así en hoteles", el vídeo ha superado cinco millones de reproducciones y ha acumulado más de 300.000 'me gusta' y 3.000 comentarios.

El vídeo, que desconocemos si fue grabado por la propia Diana o es robado, se hace la pregunta de "Imagínate encontrar esto en tu habitación de hotel".

El autor de las imágenes hace un tour por una habitación de hotel que empieza de forma normal mostrando la cama, un baño con jacuzzi y un gran armario.

El problema surge cuando al abrir una de las puertas del armario descubre que se esconde otra puerta. Usa una tarjeta de crédito para abrirla y se encuentra con un terrorífico pasillo.

Tras la habitación se encuentra un extraño pasillo, una zona entre habitaciones como a medio construir y una zona oscura al fondo.

Muchos hoteles tienen corredores ocultos tras las paredes que solo ellos conocen, en los moteles los usan para espiar, sépanlo! sé por qué lo digo", "deberían dar datos del hotel para no alojarse ahí, y crear una conciencia de prevención", "en un hotel donde trabajo mi hermana, el dueño andaba con personas peligrosas y lo hicieron así, con túneles para poder escapar si iban por ellos" o "no, ya no duermo tranquila esa noche, ni porque me cambie de hotel", comentaba la gente en los comentarios.