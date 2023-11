La aterradora experiencia de un chico encerrado en un autobús: "Nuevo miedo desbloqueado"

Uno de los miedos irracionales más comunes es el miedo a volar. Miles de personas temen montarse en un avión a pesar de que existen muchísimas más probabilidades de tener un accidente en carretera.

En cuanto a los autobuses, posiblemente nadie les tenga más miedo del que podrían tener a un coche, pero después de ver lo que le ha ocurrido a este chico, seguro que muchos temen que les pase lo mismo.

"Ayer me ocurrió algo SURREALISTA (dudo que haya ocurrido nunca antes)", empieza diciendo el usuario Oriol Puig (@_oriolpuig) en su tuit, que ya cuenta con unos mil likes. Tras leer su anécdota, cualquiera pensaría en lo difícil que es que eso suceda, pero la mayoría de respuestas demuestran lo contrario.

Según cuenta Oriol: "Tenía la maleta en el fondo del maletero del bus. Entré dentro para cogerla porque sino era imposible llegar a ella. Una vez dentro, la puerta se cierra y me quedo atrapado y el bus arranca".

En un segundo tuit, adjunta un vídeo en el que, en efecto, se le ve dentro del maletero del autocar. Se graba sentado en medio de la oscuridad y rodeado tan solo de un par de maletas.

En este post comenta que ya lo daba todo por perdido: "No sabía si me tocaría dormir en las cocheras. Ya me estaba mentalizando porque no tenía batería en el móvil prácticamente". Pero, afortunadamente, su destino fue otro: "Por suerte, 15' más tarde las puertas del maletero se abrieron y estaba en la Estación del Norte".

La reacción general por parte de los seguidores de Oriol y todo el que ha interactuado con el tuit es de sorpresa, y los más claustrofóbicos han deseado que jamás les pase a ellos. Pero, sobre todo, lo que más se lee es a personas afirmando que les ha ocurrido lo mismo alguna vez.

De hecho, hay a quien se le cerraron las puertas del maletero y corrieron una suerte aún peor. "A mí me pasó el pasado año, pero me quedé con los pies fuera y por suerte el conductor no arrancó. Al final sólo arañazos y la ropa sucia", comenta alguien.

Sin duda, la peor experiencia es la que cuenta esta usuaria: "Una amiga mía que no tiene Twitter me ha dicho que te diga que no estás solo, que a ella también le pasó y encima con las piernas fuera. ¡Dice que fue muy traumático! ¡Que hubiera podido quedarse sin piernas!".

La razón por la que esto le ha pasado a tanta gente, como señala alguien en las respuestas, parece ser que "en los buses modernos las puertas del maletero se cierran eléctricamente". El conductor puede cerrarlas desde dentro, si necesidad de bajarse del vehículo y hacerlo manualmente, de ahí que haya habido tantos sustos.

Hasta un autobusero ha compartido una anécdota personal: "A mí me pasó con una chica que no se le ocurrió nada mejor que cambiarse de ropa dentro del maletero, suerte de los compañeros que me avisaron. Nunca más me pasará, repaso el maletero a conciencia".