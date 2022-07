Avisó hace cuatro meses de que Google Maps la había pillado y se volvió viral al publicar la foto

Más información La extraña práctica de Google Maps de pixelar las caras de los perros y las vacas

Desde 2007 el coche de Google Maps recorre las calles, carreteras y caminos de todo el mundo para traernos las imágenes que aparecen en la versión Street View.

Lo curioso viene cuando alguien descubre algunas de esas imágenes, sorprendentes, diferentes y hasta subidas de tono y se acaban volviendo historia de internet.

Hay gente que buscando en Google Maps tiene la suerte o la causalidad de encontrarse con alguna foto diferente, alguna imagen de si mismo o de algún familiar pero el caso que os vamos a compartir va un paso más allá.

Teresa Martínez, una artista y productora musical de Burgos contó el 2 de marzo en Twitter el encuentro que tuvo con el coche de Google Street View. "Hoy he salido de mi chino de confianza con un pimiento y una cebolla justo cuando pasaba un coche de Google street view. Espero haber salido porque no creo que nada me vaya a representar mejor", aseguró.

Lo increíble es que cuatro meses después se buscó en Google Maps y allí estaba la foto que ella misma había anunciado, aparecía con su pimiento y su cebolla saliendo del chino. El tuit se volvió viral superando los 70.000 'me gusta'.

"No se me ocurre otra persona en mi vida que se pudiera hacer famosa por algo así. Ya de paso escuchad su música que a parte de hacer risa hace canciones", comenta @clautechhh.

Por si esto no fuera poco ha sido gracias a su historia viral que Teresa ha acabado encontrado un nuevo trabajo en la @agenciawitis, agencia creativa independiente especializada en música y entretenimiento.

El mundo de Internet no deja de sorprendernos y hasta la historia más pequeña e insospechada como es una foto de una chica con un pimiento y una cebolla puede acabar dando la vuelta al mundo.