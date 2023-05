Se besaron a los cinco minutos de conocerse: la historia de amor más loca que ha impactado a las redes

El amor es uno de los elementos que mueve a los seres humanos. Por este motivo, son muchas las personas que no solo disfrutan viviendo sus propias experiencias, sino que también les encanta ver películas o leer libros relacionados con el género romántico. Pero, más allá de la ficción, no cabe duda de que las historias de amor reales son igual o más capaces de conquistar los corazones de quienes las escuchan que la propia fantasía. Por ello, no es de extrañar que, cuando alguien comparte una historia de amor con algo de gracia, esta llegue a millones de personas y que estas mismas incluso se emocionen al escucharla.

Esto es lo que ha ocurrido con una pareja que ha aparecido en la cuenta de TikTok Meet Cutes NYC, un perfil que se dedica a compartir la historia de amor de aquellas parejas que encuentran por la ciudad de Nueva York. En esta ocasión, el protagonista de la cuenta paró a una pareja que compartió que ambos se encontraban en Londres en aquella época y, pese a que ninguno de los dos tenía pensado salir esa noche, tuvieron la suerte de que acabaron encontrándose. Y, esa misma noche, se enamoraron "a primera vista", por lo que acabaron besándose a los cinco minutos de conocerse.

Desde entonces, han estado juntos durante trece años complementándose el uno al otro, tal y como ellos mismos han compartido. Además, ante la pregunta de cuál es el secreto para estar tanto tiempo juntos, han respondido que la clave es el "amor, la sinceridad, el respeto y un poco de diversión".

Tras conocer su historia,miles de personas han acabado cautivadas tanto por la pareja como por su historia, la cual ha sacado una sonrisa a casi todo el que la ha escuchado. Además, algunos de los espectadores también han confesado que han acabado llorando por lo bonita que es la pareja, como es el caso de Inés de Lara, quien revela que lleva "llorando 45 minutos" por el vídeo. Sin duda, el amor es uno de los elementos que más mueve los corazones, y el vídeo de esta pareja es un claro ejemplo de ello.