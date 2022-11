Bonbon Reich sobre la dura vida del influencer: "Estoy cansada del machaque a nuestro trabajo"

Hace una semana, Lola Lolita hizo estallar el debate del trabajo como influencer con una frase: "La gente solo ve un par de tiktoks de 15 segundos, dos historias y creen que no doy un palo al agua, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás". Las palabras las dijo a Inés Hernand en Gen Playz, y el debate fue tan inmenso que dura hasta hoy. Mucho más que si fuma o no en bares.

Fue el mismo día en el que ElMillor aseguraba estar "trabajando desde el segundo uno del día hasta el que me voy a dormir, cada fucking día del mes desde los últimos siete u ocho años". Algo que quizá es cierto bajo su perspectiva, pero el chaparrón le cayó igual al afirmar que "si me dices que trabajar 8 horas en un bar es más sencillo que esto, que te jodan".

Con el ambiente influencer enrarecido por esas declaraciones, Twitter fue campo de cultivo para cachondearse del asunto, algo que ha acabado con la paciencia de Bonbon Reich. La creadora de contenido, que suma unos 6 millones de seguidores en sus perfiles sociales, ha querido dar su opinión sobre el tema, y va en la misma dirección que la de sus colegas.

"Estoy cansada del machaque fácil que se está teniendo con los influencers, desprestigiando de su trabajo y cuestionando las horas que hay detrás", dice en un tiktok comentadísimo, con el mismo tono que predomina en Twitter. En casos como el suyo, "tienes que levantarte a las 5 de la mañana porque la mejor luz que vas a tener un día es a las 6 de la mañana", añadiendo que pasa "entre una y dos horas" maquillándose.

"No puedes indignarte porque te salga Kendall Jenner de compras en Milán y que pienses que eso no es el mundo real, porque cada uno elige lo que ve", e insiste en que "Lo que veis en la pantalla muchos dicen que es falso, pero no es falso sino trabajado". Un punto de vista totalmente respetable, claro, aunque echa leña al debate.

La queja de Bonbon sigue mencionando a Marta Díaz, "muy criticada en una entrevista donde se le veían granos que no se le ven en su canal habitualmente, porque está trabajado". Como dato, mencionar que Marta Díaz ha publicado tres vídeos en YouTube entre el 27 de septiembre y el 14 de noviembre.

"Hasta cuando duermo sueño con trabajo", recuerda ElMillor, aunque eso tampoco parece extraordinario fuera del ámbito influencer. "En plan, cuando acabo stream estoy trabajando. Antes de abrir stream, estoy trabajando". En su caso particular, suponemos que siempre tendrá hueco en la pastelería de su padre. Quién sabe, lo mismo es más feliz y suena, según su experiencia, mucho más fácil que ser streamer.