Buscaba piso por Internet y encontró un anuncio que la dejó en shock: "la gran cagada monumental"

Encontrar piso para alquilar hoy en día se ha vuelto una tarea muy complicada. Los precios están por las nubes y las dimensiones en muchos casos son muy reducidas. Las viviendas de alquiler es un tema que preocupa a muchas personas, y no es para menos, pues hay que llevar mucho cuidado con los anuncios que encontramos en Internet. A continuación, te contamos un caso que te dejará en shock, como le ocurrió a su protagonista.

@Brujita__may ha sido quien ha compartido en Twitter este anuncio. En el tuit escribe: "Buscando vivienda, he quedado en shock con este anuncio que ha encontrado mi marido. Es que es para fliparlo. Decirme si no veis la gran cagada monumental que se ve claramente en este anuncio?? Porque... Así también hago yo dinero!!! Ya he reportado una denuncia a la app".

Este piso contaba con 41 metros cuadrados y costaba un total de 425 euros al mes, un precio que no está nada mal para las dimensiones de la vivienda y los altos precios del alquiler en general. Sin embargo, esta chica se ha dado cuenta de por qué el precio era tan barato.

Aunque ella no lo explica en la publicación, algunos usuarios que se han dado cuenta sí lo han dejado en comentarios. Las imágenes del piso que aparecen en el anuncio pertenecen al videojuego de Los Sims, por lo tanto, no son reales. Este se trata de un juego que se hizo popular en la primera década de los años 2000 de simulación social, en el que un personaje iba creando su propia casa.

El tuit, que ha superado las 703 mil reproducciones, se ha llenado de comentarios criticando este anuncio. "Lo peor es que habrá gente poco espabilada y le colará, a no ser que sospeche de las fotos dron y que no se vean las paredes", escribe una. Aunque otros han bromeado con el anuncio y el videojuego: "Pero incluye solo artículos del juego base o necesitamos alguna expansión adicional??".