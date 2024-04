"Busco compañero de piso vegano": la extraña condición de este anuncio que ha hecho arder a las redes

Internet está lleno de rincones sorprendentes, y hay ocasiones en las que uno de ellos se convierte en viral por lo llamativo que resulta. Este anuncio publicado en Twitter ha conseguido viralizarse por mostrar cuáles eran las condiciones que estas dos personas exigían para el próximo compañero de piso que quisiese entrar a vivir con ellos. Algunas de sus peticiones son tan específicas que han despertado las mofas de miles de personas.

Para convivir con los autores de este anuncio es necesario ser una persona de entre 26 y 34 años que tenga una dieta vegana o vegetariana; y no, no es negociable. Se entiende que estas dos exigencias tienen su raíz en el hecho de que las otras dos personas de ese piso tienen más o menos esa edad y llevan un estilo de vida vegano, y parece que no están dispuestas a que entre en su casa alguien que no comparta su visión de las cosas.

Para empezar, la horquilla de los 26 a los 34 años resulta de lo más curiosa. Es de suponer que lo que buscan es evitar compartir piso con un estudiante, ya que muchos de los que llegan a Madrid para estudiar lo hacen para vivir unos años de libertad y desenfreno que no siempre son compatibles con dos compañeros de piso que estén trabajando y tengan una vida más tranquila. O quizá simplemente quieran compartir vivienda con alguien con quien puedan casar a un nivel amistoso.

Pero, sin duda, lo que más bronca ha generado en redes es que estas dos personas exijan que su nuevo compañero sea vegetariano o vegano. Discriminar a las personas por su ideología es, por lo general, algo bastante injusto; nadie se atrevería a exigir que su compañero de piso sea comunista, o ecologista, o cristiano ortodoxo (o sí, en Twitter nunca se sabe). Detallar que se prefiere a una persona vegetariana o vegana habría sido suficiente para hacer la convocatoria, y luego podrían haber elegido a aquel candidato o candidata que les encajara mejor. ¡A lo mejor habrían encontrado a un compi maravilloso al que de vez en cuando le hubiese gustado comprar un sobrecito de jamón ibérico!